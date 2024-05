Un cachorro de Buenos Aires está perdido en Neuquén

Boti cumple apenas un año este sábado, mientras se encuentra perdido en las calles de Neuquén capital, extrañando a su familia y completamente desorientado, ya que es de Buenos Aires y no conoce otro lugar más que ese. Sus "dueños" están muy preocupados. Diferentes grupos proteccionistas aportan en la difusión, pero nadie sabe nada del cachorro.

Según indicó a la redacción de Mejor Informado, Belén Muñoz, quien está a cargo de Patas Unidas de Neuquén; el perrito se perdió el jueves a las 7 am, en la zona de Butaco . Ese mismo día a las 11 fue visto en la intersección de Copahue y Olascoaga, pero fue la última vez que se supo algo de él.

"El perrito llegó el miércoles por la noche con su familia, desde Buenos Aires. El jueves por la mañana, cuando el dueño de la casa en la que se estaba hospedando abrió el portón para irse a trabajar, Boti salió corriendo", dijo Belén. En este contexto, aseguró que creen que se asustó porque no reconoció el lugar y no vio a sus dueños en ese momento.

"Yo me enteré de la búsqueda porque su dueña estuvo toda la mañana recorriendo la zona. Cerca del mediodía le pasaron mi número en una plaza del barrio y comenzamos con una búsqueda más intensa en redes sociales. Ahí nos enteramos que lo habían visto afuera de una farmacia en Copahue y Olascoaga. Pero, nadie lo retuvo. Dijeron que estaba llorando y ladrando por todos lados", agregó.

Además, contó que la "dueña" de Boti explicó que "es un perrito demasiado mimado en casa" que "no es malo, ni muerde; pero ladra mucho cuando tiene miedo y no se deja agarrar". Explicó que "ella vino a Neuquén por cuestiones laborales y no quería dejarlo en Buenos Aires con alguien", pero "lo trajo y le pasó esto".

Quienes se sumaron a la difusión son las referentes de Opony, y coincidieron con Belén cuando expresó su preocupación "porque es muy raro que nadie lo haya visto, ya siendo viernes a la noche". "Es mucha la difusión que estuvimos haciendo, pero de verdad nadie sabe nada. Tal vez esté en zonas de chacras. Seguiremos buscando, pero necesitamos la solidaridad de la gente", afirmó.