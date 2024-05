Una historia de parecidos que asusta

El 25 de marzo pasado, entrada la noche, un galpón de cinco mil metros cuadrados, usado como aguantadero, sucumbió ante las llamas. Podría haber sido uno de los tantos incendios que ocurren en la ciudad, pero éste es especial, porque tiene un final incierto, que esperemos no sea una tragedia.

Para entender la historia, y el paralelismo al que queremos llegar durante el desarrollo de la nota, hay que recordar algunos intríngulis.

La propiedad está ubicada en calle Tierra del Fuego al mil, pero parte de él es visible desde la paralela a sus espaldas: Bahía Blanca. Sobre esta calle funcionaba hasta hace poco una sucursal del Correo Argentino, por eso lo primero que se dijo es que se quemaba ese inmueble. Con el correr de las horas, nos enteramos que en realidad se trataba de un galpón que arrastra una historia de quiebres comerciales y litigios judiciales.

Inicialmente le correspondía a Saturno Hogar, empresa quebrada. Seguramente por alguna deuda contraída, pasó a manos del Banco Galicia. La entidad bancaria se la alquila a otra empresa que quiebra: Lucaioli. En definitiva hoy, esa propiedad espera una definición en un juzgado de la ciudad de Bahía Blanca.

Aún sabiendo esta situación, el municipio de Neuquén se empeñó en notificar al Banco, para que se haga cargo del galpón que quedó con peligro de derrumbe de dos paredes, situación que obligó a ordenar a nueve familias que abandonen sus departamentos, y a una escuela primaria, a dejar de dar clases allí. Sin obviar el peligro que significaba para el resto de la cuadra.

El Banco Galicia - o al menos el referente de la sucursal local- no tenía idea que ese galpón estaba entre los bienes en litigio de la Entidad. Como corresponde, envió la documentación recibida desde el Tribunal de Faltas municipal, a su área de asuntos legales. Como la municipalidad no recibió respuestas inmediatas, se los denunció penalmente, lo que derivó en una mediación. A pesar de ellos, los multaron con 7 millones de pesos. Pero la solución para el galpón y los vecinos no aparece.

Como si fuera poco, sobre el tambaleante techo del galpón, había quedado enclenque una gran antena. Los vecinos pedían a gritos que alguien la retirara. Finalmente, y ante un pronóstico de fuerte viento, lo hizo el municipio casi un mes después, publicitándolo casi como una hazaña.

Estamos a quince días de cumplirse dos meses del incendio. Los alumnos de la escuela 207 recuperaron sus clases recién este martes pasado, en un centro de campamento reacondicionado. Los vecinos deambularon por donde pudieron, durante semanas sin volver a sus departamentos, desamparados por el Estado. A un vecino lindero le rompieron una reja y una parte de una pared para entrar a robar. Y las paredes a punto de derrumbarse siguen allí, mientras deciden quien las va a voltear, y el municipio sigue sin entender que se trata de un tema de seguridad pública, sea quien sea el dueño del inmueble.

Y aquí llegamos al punto de coincidencia, con un hecho ocurrido en Guaymallén, Mendoza,en junio del 2016. Hasta asusta ver las fotografías, por la similitud de los galpones.

Historia casi calcada. Galpón inmenso, abandonado, utilizado por personas en situación de calle. Una nochecita por efecto de lluvias intensas - no por fuego- el techo y una alta pared se desplomaron. Cayeron sobre la vivienda contigua y mató a una joven de 22 años, y su hijito de 4.

En ese momento, la prensa reflejaba la situación diciendo que " al parecer, el galpón se encontraba abandonado y era utilizado a menudo por personas en situación de calle para guarecerse del frío."

El titular de Defensa Civil, Oscar Pizarro, indicó que "el techo y las paredes del galpón cayeron sobre dos departamentos habitados. En uno de ellos pudimos confirmar que habían tres mujeres que estaban en la cocina y que alcanzaron a salir".

Y agregaban " en lo que llevan trabajando en el lugar, no apareció nadie que diga ser el dueño del galpón. Antiguamente funcionaba como frigorífico de fruta pero los vecinos lo utilizaban como cochera."

Es decir, cero control municipal. Nadie se ocupaba de ese lugar, hasta que se derrumbó y mató a dos personas inocentes.

Parte de la historia coincide con el galpón del barrio Belgrano.

Esperemos, por el bien de todos, que la otra parte no se cumpla en Neuquén .