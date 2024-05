Boti no aparece: hay recompensa y analizan sumar drones

Boti, que cumplió apenas un año este sábado, sigue perdido en la capital de Neuquén (si es que no llegó a otras ciudades aledañas). El cachorro no conoce las calles neuquinas y el pronóstico del tiempo no es favorable para él . Por esto, y con la esperanza de reencontrarse, sus dueños y familiares sumaron una recompensa a la búsqueda.

El pequeño can se encuentra perdido en las calles de Neuquén capital desde el jueves, extrañando a su familia y completamente desorientado, ya que es de Buenos Aires y no conoce otro lugar más que ese. Su dueños están muy preocupados y si bien aporta la información que le llega a Belén Muñoz, la proteccionista que se sumó a la causa, el problema es que quienes dicen haber visto al perrito aseguran que está tan asustado que no lo pueden retener.

En tanto, los dueños de Boti se enteraron de la existencia de un sistema de búsqueda a través de drones. El mismo, ha sido utilizado anteriormente por una mujer que perdió a sus dos perros. Al hacerse público el caso, diferentes vecinos aconsejaron utilizar el mismo sistema en esta ocasión, ya que también temen que el cachorro esté en zona de chacras. No obstante, se trataría de un servicio costoso y en principio solo sumaron una importante recompensa para quien lo encuentre.

El cachorro Boti de Buenos Aires, perdido en Neuquén

Según indicó a la redacción de Mejor Informado, Belén Muñoz, quien está a cargo de Patas Unidas de Neuquén; el perrito se perdió el jueves a las 7 am, en la zona de Butaco. Ese mismo día a las 11 fue visto en la intersección de Copahue y Olascoaga. Por otro lado, el viernes, fue visto cerca de Valentina Sur.

"El perrito llegó el miércoles por la noche con su familia, desde Buenos Aires. El jueves por la mañana, cuando el dueño de la casa en la que se estaba hospedando abrió el portón para irse a trabajar, Boti salió corriendo", dijo Belén. En este contexto, aseguró que creen que se asustó porque no reconoció el lugar y no vio a sus dueños en ese momento.

Además, contó que la "dueña" de Boti explicó que "es un perrito demasiado mimado en casa" que "no es malo, ni muerde; pero ladra mucho cuando tiene miedo y no se deja agarrar". Explicó que "ella vino a Neuquén por cuestiones laborales y no quería dejarlo en Buenos Aires con alguien", pero "lo trajo y le pasó esto".