Piden información sobre programas de protección de la niñez

La semana pasada la diputada provincial de Unión por la Patria, Lorena Parrilli, solicitó en la Legislatura del Neuquén que el gobernador Rolando Figueroa informe sobre los programas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia que se encuentran vigentes. Según manifestó la diputada, desde que asumió el gobernador hasta la fecha “no hay información respecto a las políticas que tienen que atender a las infancias y adolescencias y hay situaciones de extrema vulnerabilidad”.

La diputada manifestó en AM550 que cada vez hay más familias, adolescentes y niños que están en situación de vulnerabilidad. “Cada vez son más los chicos y familias completas que van a los basurales a buscar comida. Están en una situación de abandono porque no hay nadie que los contenga”, expresó.

Asimismo, manifestó que “hay hambre, hay frío, entonces cuando vos no podes ir a la escuela, no estás bien alimentado, no tenes un hogar y en el hogar hay violencia, todo eso lleva a los consumos, y muchos casos de estos llevan a situaciones en las cuales se delinquen. No hay oportunidades, no hay expectativas, son familias que están desintegradas, porque las necesidades básicas no están cubiertas. Viven en una casilla, con el frío, con el viento, con hambre, todo eso producto de un abandono estructural". Agregó que "somos una provincia con un grado de pobreza que es inaceptable sabiendo que tenemos la riqueza bajo nuestros pies. Es inaceptable lo que nos está pasando, las petroleras no paran de ganar y las familias no paran de perder. Realmente hay que cambiar la historia de la provincia de Neuquén”.

En este sentido, Parrilli afirmó que estas situaciones se dan por la falta de abordaje integral entre las instituciones que deben intervenir. “No tenemos en la provincia centros de intervención, centros de tratamiento integral para que todas esas adolescencias salgan adelante. Hay algunos centros de salud, pero están colapsados y hoy los jóvenes y niños están a la deriva”.

Parrilli manifestó que el pedido se presentó hace 10 días en la Legislatura, pero la situación se viene advirtiendo hace meses. “Esto es muy grave. En marzo hicimos otro pedido que se trata del proyecto 16.559, donde le solicitamos a Rolando Figueroa y a su cartera de ministro que nos diga cuándo va a empezar a funcionar el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, que es el COPRONAF, que es un órgano que está creado por la Ley 2302 y que especifica que tiene que crearse este órgano que es consultivo de diagnóstico y monitoreo de las infancias. Hace meses estamos viendo esta situación grave y no hay respuesta. Es preocupante porque no solo no hay información en este aspecto, no hay información absolutamente de nada respecto del gobierno de Rolando Figueroa”, señaló.

“Es importante que la comunidad sepa que, por ejemplo, no se sabe cómo se está ejecutando el presupuesto de la provincia de Neuquén. Al momento de endeudar la provincia dteníamos solo información a septiembre del año pasado. Imagínese el nivel de irresponsabilidad que hay. Los veo más ocupándose de las encuestas y de hacer reuniones entre ellos, entre los ministros, en la regionalización del norte, del sur, del centro, que en ocuparse de resolver los problemas de la gente”, criticó.