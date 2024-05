El cóndor se fue volando por los aires del Nahuel Huapi

La naturaleza con sus misterios y bellezas tan particulares suele dar espectáculos que muchas veces la razón no logra descifrar. Uno de esos momentos de conexión con la “madre tierra” y sus increíbles protagonistas dieron una muestra cabal en la tarde de ayer cuando un cóndor hembra apareció en las costas del lago Nahuel Huapi en cercanías de Bariloche. Se trató de un ejemplar adulto que fue observado un par de veces intentando remontar vuelo con resultados infructuosos.

Ante este panorama un llamado a la radioestación de Parques Nacionales puso en alerta a los integrantes de la Administración que rápidamente se acercaron al sitio de observación y constataron la existencia del animal. Lo acompañaron hasta que cayó la noche y en las primeras horas de hoy se retomó el monitoreo del ejemplar de una de las aves insignias de la cordillera andina neuquina. Al notar su continuidad en la costa se activó el protocolo de rigor para lograr atraparlo y poder constatar su estado de salud y para preservar su integridad.

El cóndor logró remontar vuelo

Todo el operativo de monitoreo y rescate del cóndor fue coordinado por Hernán Pastore, quien es Biólogo de la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales (APN). “Ayer a la tarde dieron aviso a Parques sobre el hallazgo de un cóndor en la orilla del lago y que estaba posado sobre una roca en la costa.

Así que personal de APN se acercó al lugar y efectivamente el ave seguía ahí”, relató el profesional. Agregó que “se comenzó con un monitoreo y pudimos observar que mientras se hacía de noche el cóndor en un par de oportunidades salió volando hacia el lago. Lo hizo como en semicírculos y volvió a la costa saliendo en otro sector, a unos 100 o 200 metros del lugar anterior”.

Pastore afirmó que ante este panorama se hizo una guardia hasta última hora acompañándolo y en las primeras horas de hoy se retomó el operativo que incluyó una aproximación con intenciones de poder capturarlo y someterlo a una serie de análisis, chequeos o derivaciones. “Cuando aparece una especie de valor especial como lo es el cóndor se activa un protocolo dentro de parques entonces se toman una serie de medidas que van en pasos sucesivos para tratar de dilucidar si hace falta intervenir o no. Y en el caso de intervenir tomar la decisión correcta”, aseguró.

Finalmente ante varios intentos de capturarlo se desistió de esta actividad porque el animal siguió la rutina del día anterior de emprender cortos vuelos. “Cerca del mediodía aparecieron unos cóndores volando a la altura del centro de Bariloche y aprovechando la brisa del momento el cóndor levantó vuelo y finalmente se fue con estos otros cóndores”, confirmó.

No se pudieron determinar las causas de su aterrizaje

Al certificar el vuelo del cóndor en compañía de otros ejemplares, el personal de parques nacionales estuvo durante todo el día de hoy con una lancha patrullando la costa por si el animal volvía a caer. Lo mismo se repetirá en la jornada de este miércoles. “Siempre mantenemos una guardia desde parques nacionales en casos de que no podamos capturar el animal. Es por las dudas de que vuelva a aparecer”, indicó Pastore.

De acuerdo al monitoreo que se efectuó en ambas jornadas los profesionales de parques pudieran determinar que a simple vista al animal no se lo veía en tan malas condiciones físicas. “Se notaba que no tenía quebraduras, se movía correctamente y tenía fuerza. Además al no haberlo podido capturar y no hacerle análisis de sangre ni ningún otro chequeo no tenemos una certeza fehaciente cuales fueron las razones de su aterrizaje y permanencia en la costa del lago”, sostuvo.

Ante la consulta si podría haber sido por agotamiento, Pastore fue categórico al mencionar que “es muy raro que esto pueda suceder en un animal adulto que sabe volar bien. Eso ocurre comúnmente en pichones que están recién aprendiendo a volar y pueden calcular mal y aterrizar en un lugar del cual después les cuesta mucho salir”.

A continuación brindó un dato interesante al revelar que “a los cóndores una vez que aterrizan les cuesta mucho remontar vuelo. Por eso es que siempre paran en cumbres o en lugares altos desde donde después se pueden tirar y enseguida empezar a planear buscando las corrientes térmicas que los hacen ascender”.