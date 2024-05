Empleados de comercio en alerta por amenaza de despidos

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Neuquén emitió un comunicado informando una alerta por posibles despidos en un reconocido supermercado de la ciudad. Según manifestaron la situación se dio por cambios en las condiciones de trabajo.

El secretario gremial, Eduardo Díaz, manifestó que anoche llamaron al secretario general informándoles que hoy iban a notificar a los trabajadores sobre posibles cambios de horario y quienes no aceptaran los cambios iban a ser despedidos. Explicó que el argumento de la empresa es que durante el turno tarde hay poco personal y coincide con el horario que más ventas hay.

“Desde el CEC rechazamos este tipo de acciones de la patronal hacia su personal, ya que generan incertidumbre y una enorme cantidad de rumores. Estas acciones sólo provocan angustia y preocupación en nuestras y nuestros compañeros quienes están trabajando, como todos los días, cumpliendo con las funciones asignadas”, comunicaron.

Ante la situación, el secretario precisó que se comunicó con el personal para informarles que no debían firmar ningún documento en el lugar de trabajo, y criticó que la empresa no dio la posibilidad a los trabajadores de elegir que el cambio sea voluntario y no al azar para provocar un despido. En este sentido, indicó que existe un pensamiento de que esta modalidad sea para reducir la planta de trabajadores.

Asimismo, aclaró que desde la cámara buscaran alternativas. "Si hay compañeros que se quieren ir, no queremos que se vayan de esta manera”, expresó, y añadió que por el momento desde el centro de encuentran en asamblea permanente esperando novedades, “en función de eso vamos a evaluar qué acciones tomar”, sostuvo.