Enojo de las familias por las nuevas jornadas institucionales en escuelas

La semana pasada el Consejo Provincial de Educación (CPE) dispuso tres nuevas fechas para realizar jornadas institucionales en escuelas de Neuquén. La referente del grupo Padres Organizados, Marina Smoljan, manifestó que la situación causó enojo ya que los estudiantes continúan perdiendo días de clases y el CPE continúa sumando fechas a las ocho que ya estaban dispuestas en el calendario escolar 2024.

Según manifestó Smoljan el calendario escolar aprobado por el cuerpo colegiado establece una jornada por mes, salvo en el mes de julio y diciembre, pero ahora se anunciaron nuevas fechas; una este martes 14 de mayo, el 4 de septiembre y el 3 de octubre. En aquellos espacios los docentes se preparan para abordar diferentes temáticas como la inclusión, pero ante la suma de las tres nuevas fechas decidieron organizarse para garantizar los días de clases.

Ante la situación la referente manifestó que solicitaron al Consejo Provincial de Educación que informe sobre la reglamentación en donde se dispone cuántas jornadas deben tener por mes y por qué son sin asistencia de alumnos a las aulas.

Manifestaron que “el gobierno y el ministerio de Educación se habían comprometido a no sumar más jornadas, pero eso no está sucediendo, no están intentando que haya más días de clases. En la legislación argentina existe una ley que dice que las autoridades le deben garantizar como mínimo el piso por 180 días de clase efectiva. Nosotros pedimos que se cumpla con la legislación vigente”, expresó.