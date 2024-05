Etcheverry amplió sobre la reactivación de la obra pública en Neuquén

Ante la falta de inversión del Gobierno nacional en obras viales, las provincias de Neuquén y Río Negro buscan soluciones para continuar con la obra pública paralizada. En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa informó que junto el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, propondrán que les transfieran la facultad de administrar las rutas nacionales a cambio de poder cobrar peaje y darle solución al problema vial en la región.

En diálogo con radio AM550 el ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Echeverry, manifestó que actualmente están esperando la respuesta de Vialidad Nacional a la propuesta que hicieron los gobernadores en la cual "plantean frente a esta situación de emergencia que las provincias puedan hacerse cargo de algo que Nación debería hacer y no está haciendo".

El ministro señaló que “en casi todos los lugares del mundo se utiliza esta metodología porque precisamente se trata de tener una ruta en condiciones, pagar por un servicio y quién lo utilice y se beneficie”.

En este sentido, explicó que actualmente hay una situación de abandono, de deterioro, de problemas de seguridad enorme. "Lo que se pretende es no seguir esperando porque hemos visto que Nación no tiene fondos, no tiene la voluntad de hacerlo, y esto se lleva a todos los días vidas de los neuquinos, de los rionegrinos, de la gente que transita las rutas”, manifestó.

Ante el pedido que plantearon ante Vialidad comunicó que “la respuesta fue, en la medida que no generen mayores costos para la Nación, lo estudiamos, por eso se presentó la nota ayer, que firmaron ayer los gobernadores Weretilneck y Figueroa, y ahora quedamos a la espera que la analicen”, sostuvo.