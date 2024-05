Qué dijo el Municipio sobre la polémica en Primeros Pinos: "Hay información malintencionada"

Una gran polémica surgió este último tiempo con respecto al Complejo Turístico Primeros Pinos. El guía de turismo de Zapala, Guillermo Sánchez, publicó un video en sus redes denunciando ciertas irregularidades en la concesión, advirtiendo que no se iniciaron los trabajos tras el anuncio de la licitación. Asimismo, sostuvo que la empresa Vecco S.A., Fernando Vecchiet-Francisco Ivars, de origen mendocino, tiene varias denuncias por presuntas estafas

En respuesta a las declaraciones de Sánchez, la secretaria de Gobierno, Modernización y Turismo de la Municipalidad de Zapala, Belén Aragón, contestó en "Así Estamos" por Mitre Patagonia, que hubo "un poco de información malintencionada" en torno a las denuncias públicas.

En relación al proceso de licitación, aclaró que se formó una unión transitoria entre dos empresas (UTE): una de turismo proveniente de Mendoza, y la empresa Vecco S.A. Fernando Vecchiet-Francisco Ivars. Esta propuesta fue evaluada por una comisión integrada tanto por el Ejecutivo municipal, como también por integrantes del Concejo Deliberante.

"La persona que tuvo problemas en Mendoza es el padre de quien integra la UTE de acá", mencionó Aragón, mientras aseguró que "el municipio de Zapala considera que están todos dentro de los plazos que se habían acordado".

"Se llevó adelante el proceso de adjudicación con la resolución firmada y la entrega en el mes de diciembre a prestación de servicios sanitarios, que los turistas puedan ir a disfrutar de la belleza natural y del atractivo mismo de la nieve: sin servicio de alquiler ni de esquí, ni de ropa, ni de nada, dándole con esto la posibilidad a nuestros comerciantes zapalinos para que presten ese servicio", detalló.

Además, añadió que también deben prestar servicios gastronómicos para que "el turista pueda ir y quedarse y disfrutar de la nieve por un día y poder volver a hacer pernote en la ciudad de Zapala" en la primera instancia. "La temporada no está habilitada todavía, va a estar habilitada a partir del primero de julio. Así que hoy por hoy les aconsejamos que no vaya", aclaró.

El plazo de la adjudicación es de ocho años en principio por un monto de U$S 1.700.000. "Claramente no se puede iniciar ningún proceso de construcción o reconstrucción, no tenés energía eléctrica", ratificó.