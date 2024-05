Apareció "Boti" y la familia vuelve a Buenos Aires

Boti, el perro de Buenos Aires que estaba perdido en Neuquén, apareció este miércoles tras la inmensa difusión a través de redes sociales. Según contó su dueña, una de las proteccionistas recibió el llamado de una pareja que circulaba en camioneta y vio al can.

El cachorro había desaparecido el jueves por la mañana, tras llegar desde Buenos Aires el miércoles a la noche. Cumplió un año este sábado, mientras caminaba desorientado las calles de la ciudad, soportando las temperaturas bajo cero y la lluvia. Afortunadamente, su dueña indicó que se encuentra en buen estado de salud.

"Teníamos miedo de no verlo nunca más. Habíamos pasado por algunas alarmas falsas, porque se veían perros parecidos. O sea, lo que suele suceder en estos casos de búsqueda", dijo la dueña de Boti y agregó que "este miércoles a las 15, justo volvíamos de buscarlo y nos llamó Belén Muñoz, la proteccionista que estuvo desde el momento cero junto a nosotros".

"Nos dijo que una pareja en camioneta lo había visto, justo cerca de la zona donde se perdió. Pero, se tenían que ir a trabajar y no podían retenerlo. Volvimos a subir al auto y nos dirigimos hacia el lugar que le mencionaron a Belén. Ella siempre fue intermediaria y nos fue guiando. La verdad, una genia", agregó.

Además, explicó que cuando llegaron a la intersección, Boti ya no se encontraba allí y la pareja se había ido para cumplir con sus responsabilidades laborales. No obstante, les avisaron previamente hacia dónde vieron que el perro se iba mientras ellos se alejaban de la zona. "Mi pareja se bajó del auto y yo seguí por la misma calle. Había muchos perros. En un momento veo un pompón blanco (pero muy sucio) entre medio de unos yuyos. Lo llamé y me di cuenta que era él. Tenía mucho miedo, pero ahora está bien. No deja de mover la cola", dijo.

Finalmente, cerró: "De verdad queremos agradecer a cada una de las personas que compartió su foto, a Mejor Informado y a los medios que llamaron. Obviamente a Belén, también".