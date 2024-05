Base china: a pesar de la “visita oficial” sigue el misterio

Si bien la “polémica” sobre la base china terminó con una visita oficial programada, los misterios sobre esta instalación del gobierno de China en pleno Bajada del Agrio continúan sin resolverse.

Semanas atrás, luego de la denuncia del embajador estadounidense en nuestro país, Marc Stanley, el gobierno de Javier Milei ordenó una inspección en la base. Luego de realizada, la canciller argentina Diana Mondino dejó en claro que no notó anomalías y hasta dejó alguna frase poco afortunada para enfatizar que no había personal militar.

Lo cierto es que, como toda visita programada, queda bajo control del anfitrión, en este caso China. Es decir, Argentina debió pedir permiso a China para visitar su propio territorio. Y, por supuesto, todo salió como esperaban los chinos: la delegación oficial no encontró rastros de tareas militares o de inteligencia. Raro hubiese sido que los encontrara en una visita controlada de punta a punta por los anfitriones.

Por eso nadie puede pensar que una visita avisada y consensuada podía dar lugar a hallazgos relevantes. Nadie esperaba que hubiera militares: China no los necesita allí porque el control de esa antena y de lo que se realiza en esa base lo hace su Ejército de manera remota. Cabe recordar que CLTC, la Agencia China de Lanzamiento y Control de Satélites, a cargo de la base, está íntimamente ligada al Ejército de China. Una verdadera inspección de la base para saber si tiene o no fines militares debería investigar a fondo la tecnología con la que allí se opera.

Ya quedó claro que no hace falta que haya militares operando la base ni armas para que la base sea controlada por las fuerzas armadas chinas y tenga fines militares. Esta visita permite concluir lo obvio, que no hay militares, pero no echa luz sobre la operación de la base por parte del Ejército chino, desde miles y miles de kilómetros de distancia. China ya tiene otras dos antenas iguales instaladas en China, al mando de la misma empresa, CLTC. Esta es la tercera. Todas operan con tecnología dual, es decir, herramientas destinadas a fines científicos que perfectamente pueden cumplir otros fines, como la recolección masiva de información de importancia militar. El hecho de que la operadora de la base tenga semejante vínculo con el Ejército no deja margen a la imaginación ni a ninguna otra hipotesis.

La visita terminó siendo funcional a China, que aprovecha para mantener el silencio sobre la base y seguir incumpliendo con otros requisitos a los que se había comprometido. El principal son las visitas educativas que, como contamos en notas anteriores, eran parte del acuerdo por el cual se instaló la base de supuesta exploración lunar. Mejor Informado volvió a constatar con funcionarios provinciales que las visitas educativas, que deberían de realizarse de manera sistemática y con una agenda clara, brillan por su ausencia.

La gestion de visitas educativas y turísticas sigue sin ser inaugurada. No hay universidades y escuelas que hayan pisado la base china salvo rarísimas excepciones, como debería suceder con frecuencia. No existe un programa de visitas planificadas, regulares, que permitan a miles de estudiantes de la provincia y el país acceder a tecnología de punta, como China se jacta de decir que tiene en la base. Eso es lo que se había acordado y China, de mínima, aunque no hubiera algo que ocultar, está incumpliendo con su parte. Queda claro que es mucho más fácil coordinar una visita programada con el gobierno nacional que tener todo el tiempo decenas de personas visitando la base. El margen de error es infinitamente menor.

Otra cuestión sobre la que tampoco hay noticias es la utilización del 10% de los recursos de la base para cuestiones científicas de interés local, de la provincia o el país. No hay registro de iniciativas locales que estén implementándose en la base o, al menos, estén siendo planificadas para implementarse en la base de observación, como China prefiere llamarla.

Lo que queda claro es que la visita oficial de las autoridades argentinas, lejos de incomodar a China, fue una oportunidad aprovechada a la perfección por China para ganar reputación, desestimar las denuncias y, sobre todo, continuar con los misterios que rodean a la base.