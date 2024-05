Legisladores buscan limitar el peaje en las rutas de Río Negro

Tras un debate de casi 4 horas en el plenario de comisiones de la Legislatura de Río Negro se firmó un dictamen de mayoría sobre el proyecto de Weretilneck que propone establecer peajes en las rutas rionegrinas. El proyecto consensuado en la reunión deja en claro que los vehículos de uso particular que no se encuentren afectados al desarrollo de una actividad comercial y se encuentre radicados tributariamente en Río Negro, no deberán pagar peaje, salvo en la ruta 2, donde se cobra peaje por una ley anterior.

La iniciativa también prevé otras excepciones, como los vehículos destinados a prestar asistencia médica o afectados a servicios de salud; los vehículos oficiales de propiedad del sector público nacional, provincial o municipal; los registrados a nombre de las asociaciones de Bomberos Voluntarios; los comprendidos dentro del Registro Provincial o Nacional de Personas Con Discapacidad; y los afectados al servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros y transporte escolar contratado por el Estado provincial o municipal.

En la reunión, el ministro de Obras e Infraestructura, Alejandro Echarren, junto al presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, explicaron los alcances del proyecto. Echarren explicó los inconvenientes que trae la falta de mantenimiento de las rutas nacionales: “Si bien son rutas que vienen con un desgaste importante, esto se agravó últimamente por la falta de presupuesto”, remarcó.

Asimismo, confirmó que desde Vialidad Nacional le manifestaron la decisión del gobierno nacional de no afectar partidas presupuestarias para la finalización de esas obras. Describió que esta situación de deterioro de las rutas nacionales provoca que se incremente el tránsito en las vías provinciales y dio detalles del tránsito en la Ruta 65. Ejemplificó que de un movimiento de 53 mil vehículos en una semana; de esos 53 mil, 7.340 son vehículos de carga.

A través del proyecto de ley analizado este martes por la comisión, el gobierno provincial plantea un sistema de telepeaje para cobrarle a los transportes de carga. La idea es cobrar el peaje sobre 5 rutas: la 2, la 6, la 8, la 65 y la 69. En total suman 507 kilómetros, de los 760 que están pavimentados.

Además, Echarren habló de la necesidad de hacer controles sobre la carga que llevan los vehículos en las rutas. “Si nosotros queremos conservar las rutas provinciales como realmente corresponde y que los vehículos que circulan, lo hagan de manera correcta, segura, necesitamos controlar la carga. Hoy Vialidad está haciendo control de carga, pero sólo cuenta con una sola balanza móvil”.