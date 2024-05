Cuatro imputados aceptaron la oferta de la fiscalía

Este martes vencía el plazo para aceptar la oferta que hizo la Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén a los 32 imputados por la estafa con planes sociales, la mayoría de ellos empleados del ex ministerio de Desarrollo Social. Con respecto a eso, el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, reveló que cuatro involucrados en la causa aceptaron el ofrecimiento que consistió en aceptar el delito y devolver la suma de dinero relevada en la estafa con las tarjetas de débito del BPN, calculada inicialmente en una defraudación por 153 millones de pesos.

En diálogo con el programa "Así Estamos" que se emite por Mitre Patagonia, Vignaroli dijo: "Nosotros ofrecimos acuerdos a todos los imputados en la causa. Hemos recibido cuatro aceptaciones de los respectivos abogados. Por el momento, no queremos dar a conocer quiénes son porque tenemos que instrumentar el acuerdo y porque puede haber algún tipo de arrepentimiento. Vamos a firmar un convenio por escrito en el que dejaremos en claro la participación, la calificación legal, el monto de la pena, las condiciones del artículo 27 bis y cómo se cumplirá la condena".

Al ser consultado sobre el argumento de que los abogados de los involucrados dejaron trascender que la fiscalía tiene pruebas poco contundentes y por eso quieren ir a juicio, Vignaroli aclaró que "todo lo contrario, desde el momento que estamos proponiendo un acuerdo es porque sabemos que tenemos pruebas contundentes para que en el juicio logremos una condena". "Lo que buscamos evitar es un dispendio del juicio para llegar a las condenas. Tenemos mucha evidencia no solamente con material fílmico sino que hay evidencia documentada y testimonial sobre cómo se pergeñaba la maniobra desde el Ministerio de Desarrollo Social en el área de planes sociales", agregó.

La asociación ilícita denunciada incluye funcionarios del más alto nivel del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, el exministro Orlando Di Luca y el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Nicolás Soiza, sobre quien se sospecha que fue el principal responsable. Además están acusados, el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y a Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.

El fiscal jefe también respondió sobre una posible testificación por parte del exgobernador, Omar Gutiérrez y señaló que "No lo llamarán a testificar. En la investigación que venimos haciendo no surge que el ex mandatario provincial haya estado involucrado, lo único que tenemos es el descargo de un imputado en el que intenta mejorar su situación".

Vignaroli también contó que están evaluando el contenido de las cajas presentadas por el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli y dijo que "no tendrían mucha relación porque están vinculadas a otros planes sociales. Esta investigación no tiene el impulso que quisiéramos darle porque estamos terminando la acusación del caso. Una vez que tengamos este caso para juicio, impulsaremos con celeridad las demás investigaciones".

Además, dijo que se abrieron las causas correspondientes a otros casos correspondientes a otro tipo de planes sociales y estafas de períodos anteriores que involucrarían a nuevas personas y a lo que están imputados. Lo cierto es que se estima que el juicio podría realizarse en septiembre, si se tiene en cuenta que el plazo máximo para la presentación de pruebas vence en julio.