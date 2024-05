“El Crucero Belgrano es un legado que desafía el olvido"

La mitad de los argentinos caídos en la Guerra de Malvinas perdieron la vida en el hundimiento del crucero ARA General Belgrano. Es la tragedia más grande de la historia de la Armada Argentina, que además se considera un crimen de guerra porque la nave navegaba fuera de la zona de combate cuando fue embestida por un torpedo enviado desde un submarino inglés. "En una sola tarde, en un mismo lugar, la mitad de los argentinos caídos en una contienda de 74 años perdieron la vida", sostuvo en diálogo con Mejor Informado, Mario Flores Monje, hijo del suboficial segundo Mario Enrique Flores, muerto a los 33 años en el hundimiento del crucero el 2 de mayo de 1982. Agrega que "en un acto de heroísmo y determinación", cientos de aviones Neptune o buques como el ARA Bahía Paraíso llevaron a cabo lo que se conoció como el rescate naval más grande de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, "buscando a sus camaradas para sacarlos con vida de las gélidas aguas en un mar que, se sabía, era vigilado por un letal submarino nuclear".

¿Ese acto de heroísmo y determinación es la representación del duelo constante entre la muerte y la vida?

Sí, además entre la tragedia y la esperanza, así como entre el deber cumplido y la traición de los compatriotas que vendieron a una agencia norteamericana la fotografía de la nave y sus propios camaradas hundiéndose, luchando por preservar la dignidad en medio de las aguas desafiantes.

¿Qué significa hablar del crucero General Belgrano cada 2 de mayo?

Por estas fechas, el ARA General Belgrano emerge de las profundidades oceánicas y del olvido como un símbolo cargado de significado. Desde su participación determinante en eventos cruciales de nuestra historia, como el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955 o el conflicto limítrofe con Chile en 1976, hasta su última batalla contra el HMS Conqueror, el barco fue un actor determinante de los vaivenes político-militares argentinos. Su historia se entrelaza con la de sus tripulantes, militares y civiles, cuyo sacrificio y valor son recordados en cada ceremonia.

El crucero ARA General Belgrano fue atacado por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror cuando navegaba a 35 millas al sur de la zona de exclusión determinada por Gran Bretaña alrededor de las Islas Malvinas.

Para la Armada, el ataque al crucero General Belgrano no fue un crimen de guerra. ¿Cómo toma esa postura un familiar de uno de los 323 muertos en el hundimiento?

Para algunos, como los integrantes de las Fuerzas Armadas, es un compromiso sagrado, un juramento de camaradería y fidelidad a la Patria. Para otros, puede ser motivo de controversia y debate, especialmente cuando se cuestiona la ética de ciertas acciones en el contexto de la guerra. ¿Por qué para la Armada aquel ataque no fue un crimen de guerra? Quizá porque donde hay crímenes hay víctimas y no héroes. O quizá porque los verdaderos héroes se distinguen por dar la batalla hasta el final a pesar de sus propias limitaciones, como por ejemplo la ausencia en el Belgrano de un Sonar que, claramente, hubiese detectado cualquier amenaza submarina cambiando, tal vez, la historia.

¿Qué sucedió luego del hundimiento?

Tras el hundimiento, los mandos navales tomaron conciencia del detalle de la información satelital que Gran Bretaña poseía sobre la ubicación de los barcos argentinos, revelando que la inmensidad del mar simplemente ya no era suficiente para ocultar a nadie. Esta percepción llevó a reconocer que el dominio de la superficie marina no estaba asegurado, lo que implicaba que la guerra se desarrollaría principalmente gracias a tres grandes factores: el aguante que tuvieran los soldados que, logísticamente, a partir de aquel momento prácticamente quedaron aislados en las Islas sin saberlo; el éxito de los misiles y bombas que lanzaran los aviadores en misiones que casi no contemplaban el retorno; y la suerte de los torpedos del submarino ARA San Luis y su fallido sistema de lanzamiento. Durante la búsqueda de los náufragos del Belgrano, aviones Neptune localizaron al HMS Sheffield, facilitando su posterior ataque y hundimiento. Además, según fuentes inglesas, el HMS Conqueror violó aguas territoriales argentinas al adentrarse en la bahía del golfo San Matías, frente a Las Grutas, a menos de 12 millas de la costa, para atacar a las naves nacionales que regresaban a la base de Puerto Belgrano en la provincia de Buenos Aires.

A 42 años de la guerra, ¿qué significado tienen las ceremonias, los actos, los recordatorios para un hijo de un caído en Malvinas?

La ceremonia no solo honra a los caídos, sino que también busca mantener viva su memoria y su legado. Es también la oportunidad de que los veteranos de toda la guerra, y en particular los del Belgrano puedan sanar hilvanando sus vivencias dentro de una trama más grande y abarcativa, después de tantos años y silencios. También, quizá, sea la ocasión en la que algún hijo de caído comparta algunas reflexiones en su incansable búsqueda de respuestas. Es un acto de resistencia contra el olvido, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el sacrificio y la valentía pueden prevalecer. En última instancia, es un acto de reconciliación, donde se reconoce la complejidad de la historia y se busca encontrar un sentido de unidad en el recuerdo compartido.

Mario Enrique Flores había terminado su turno 15 minutos antes de las 16.15 cuando el primero de los dos torpedos perforó las planchas de acero del crucero. Estiman que se encontraba donde impactó el misil.

Quién era Mario Enrique Flores

Mario Enrique Flores había nacido en 1948 en Villa Tulumba, un pueblo de la provincia de Córdoba. Tenía nueve hermanos. Allí fue donde se crió y cursó sus estudios primarios hasta incorporarse a los 17 años a la Armada Argentina para formarse en la especialidad "Control tiro". Posteriormente, un 2 de mayo pero de 1975 se casó con la neuquina, Natalia Esther Monje, con quien tuvo sólo un hijo, Mario Flores, poco tiempo antes de la guerra de Malvinas. Tanto Natalia como Mario viven desde hace muchos años en Neuquén y son integrantes de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas local.

Flores era un tripulante más del crucero que se hundió el 2 de mayo de 1982 en las gélidas aguas del Atlántico Sur al ser atacado por un submarino nuclear inglés HMS Conqueror en momentos en que navegaba a 35 millas al sur de la zona de exclusión determinada por Gran Bretaña alrededor de las Islas Malvinas. De los 1.093 tripulantes que tenía a bordo, murieron 323, casi la mitad del total de muertos argentinos en la guerra; y unos 770 lograron sobrevivir en balsas inflables, pero debieron esperar varios días en el mar, con temperaturas bajo cero, para ser rescatados.

Sus familiares cuentan que ese 2 de mayo de 1982, Flores había terminado su turno 15 minutos antes de las 16.15 cuando el primero de los dos torpedos perforó las planchas de acero del crucero. Estiman que se encontraba donde impactó el misil.

Mario Flores Monje aclara que su padre no formaba parte de la tripulación del crucero. “Él llega de un curso en Italia a principios de abril de 1982 y lo convocan para ir al crucero. El crucero fue el último en partir hacia el sur. Lo convocan porque faltaba gente en la especialidad de mi padre que era control tiro, que son las personas que priorizan las amenazas que tiene un barco cuando navega en una guerra”. precisó. Agregó que su padre estaba muy capacitado “con mucho entrenamiento para hacer lo que tenía que hacer cuando le tocó ir a la guerra”.

Tulio Lacroix, en 1982 estaba en la Base Naval de Mar del Plata cuando lo fueron a buscar para sumarse a la tripulación del ARA General Belgrano.

El neuquino muerto en el Belgrano

Tulio Esteban Lacroix nació en Neuquén el 1 de junio de 1960. Hijo de Ildaura Beatriz Lacroix, creció en Barrio Nuevo. Cursó sus estudios primarios en la Escuela 61 Nicolás Avellaneda. Hasta incorporarse a la Armada Argentina cursó sus estudios secundarios en las escuelas nacionales de Educación Técnica 1 y 2. Tiempo después de ingresar a la Armada logró concretar un viejo anhelo: hacer el curso de Buzo Táctico. Al momento de la guerra de Malvinas estaba apostado en la Base Naval de Mar del Plata, desde donde se incorporó a la tripulación del Crucero General Belgrano. Falleció en la tarde del 2 de mayo de 1982, en el ataque realizado por el submarino inglés Conqueror.