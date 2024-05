Lo ayudó toda la vida pero igual quiso robarle en su casa

Un delincuente quiso entrar a robar en una vivienda del barrio Unión de Mayo y al no poder, robó la cámara de seguridad. Según se pudo saber, el malviviente era mayor de edad que provenía del barrio El Progreso y fue detenido. En estos últimos días, aumenta el malestar y la preocupación por los hechos de inseguridad en el barrio, por lo que los vecinos esperan una pronta solución de las autoridades a esta cuestión.

En diálogo con el programa "Así Estamos" que se emite por Mitre Patagonia, el presidente de la vecinal del barrio Unión de Mayo, Gustavo Ancafil, habló sobre el hecho de inseguridad y detalló: "Este chico quiso entrar a robar la casa, pero no pudo, saltó y se llevó la cámara de seguridad. Nosotros veíamos todo lo que pasaba desde adentro y no salimos porque te pueden pegar un tiro o apuñalarte. En ese momento, en mi casa, estaba toda mi familia, incluso mi nieta. Nosotros quisimos resguardar nuestra vida".

Luego contó que al chico que detuvieron lo conocía perfectamente y sobre eso dijo que "cuando lo detuvieron, logré ver la cara de él, me sorprendí y me dio tristeza de quien era. Nosotros lo ayudamos mucho a ese chico, yo lo conozco desde hace cinco años y siempre hizo lo mismo. Si no lo ayudas, te insulta o te agrede".

Cuando le preguntaron el autor del hecho de inseguridad tenía antecedentes, Ancafil respondió: "Su hermana me dijo que no tenía antecedentes, pero para mí si tiene. Yo dudo por lo que me dijo la hermana, pero ella no hizo otra cosa que hablar bien de él".

También, el presidente de la vecinal afirmó que está muy peligroso el barrio Unión de Mayo, aunque dejó en claro que la inseguridad se extiende por toda la ciudad de Neuquén. En ese sentido, comentó que "yo creo que esto ocurre en todo el oeste. De hecho, tuve una reunión con todos los presidentes del barrio donde hablamos con el ministro Nicolini porque roban impunemente en toda la ciudad".