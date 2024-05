Neuquén ofrece actualizar salarios por IPC y un bono

Con la intención de terminar con el conflicto que surgió entre el Poder Ejecutivo local y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén (Si.Tra.Mu.Ne.), se envió una nueva oferta salarial que consiste en un esquema de actualización aplicando el porcentaje del costo de vida (IPC), más un bono a pagar en los próximos días.

La oferta enviada al gremio señala que en principio se otorgaría una suma de carácter extraordinario, no remunerativa y no bonificable, de ciento cincuenta mil pesos ($150.000), que no cobrarán el intendente ni sus secretarios y que se abonaría el 10 de mayo próximo, cuyo monto involucraría también a los trabajadores jubilados, de acuerdo a las proporciones que establece la ley.

Respecto a la actualización salarial a aplicar por IPC para el periodo marzo 2024 - enero 2025, la oferta indica que los periodos de actualización se aplicarán en los meses de abril, julio y octubre de este año, y en enero de 2025.

A su vez, se detalla en el acuerdo que, para la actualización del mes de abril 2024 se considerará el salario del mes de abril de 2024 al que se le aplicará la variación del Índice de Precios al Consumidor del mes de marzo 2024, suma ésta que se abonará mediante planilla complementaria el día 10 de mayo del corriente año.

Asimismo, se detalla que, en las actualizaciones siguientes se aplicará la variación acumulada del trimestre inmediato anterior de acuerdo a lo siguiente:

En la actualización julio de 2024: se aplicará el IPC acumulado de los meses abril, mayo y junio; sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril/2024.

En cuanto a la actualización de octubre de 2024: se tendrá en cuenta el IPC acumulado de los meses julio, agosto y septiembre; sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de julio/2024.

Finalmente, en la actualización de enero de 2025: se aplicará el IPC acumulado de los meses octubre, noviembre y diciembre; sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de octubre/2024.-

Se aclara también en el mismo documento que, dichas variaciones de IPC a aplicar en las actualizaciones salariales se calcularán como una media ponderada del cincuenta por ciento (50%) del Índice de precios al consumidor elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén y el cincuenta por ciento (50%) del índice de precios al consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.D.E.C.) para el total nacional.

Ahora se espera la aprobación del sindicato para proceder a la rúbrica del acuerdo.