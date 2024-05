Así quedó atrapado un colectivo por un socavón en Neuquén

Otra vez, se vio reflejado el deterioro de las calles neuquinas en medio de la lluvia. Esta vez, por una pérdida de agua, el asfalto cedió y formó un socavón. Por la acumulación de líquido, un colectivero no vio el pozo y quedó atrapado por un lapso de tiempo durante esta mañana.

El hecho se registró cerca de las 7 del lunes en el cruce de Tronador y Copahue, en el barrio Confluencia Rural. Allí, la rueda trasera de una unidad de la línea 20 del COLE quedó atrapada en el cráter de asfalto.

No hubo heridos por el incidente y se necesitó el auxilio de una grúa para poder retirar el colectivo del zanjón. Durante la mañana, trabajadores realizaron tareas de reparación en la zona.

Según indicó a Mejor Informado la presidenta de la comisión vecinal del barrio, María Eva Arriagada, los vecinos denunciaron que la pérdida de agua ocurrió a las 5.30 de la mañana. Comentó que hace varios años vienen señalando la existencia de otro pozo de similares magnitudes por la calle Tronador, a una cuadra de Chocón.

"Ese es un socavón que hace años que está. Hice el reclamo. Me dijeron hace un mes atrás que supuestamente lo iban a tapar, pero nunca lo hicieron", acotó y anticipó que en el transcurso de este martes presentará una nota a la Municipalidad para que avancen las obras de reparación. "Yo creo que hace más de 4 años que está eso abierto. No se qué es lo que pasa que no lo tapan", concluyó.