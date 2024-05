La basura desborda en las calles de Villa La Angostura

Los trabajadores de la municipalidad de Villa La Angostura siguen con el paro en reclamo de soluciones definitivas al problema de acumulación de basura que tiene al predio colapsado y la falta de servicios como gas y agua en ese establecimiento. Distintos barrios de la ciudad mostraron las consecuencias de la falta de recolección, y de manera conjunta se evidenció la falta de consideración de varios vecinos que “dejaron su basura por más que los cestos estuvieron colmados”.

Ante esta situación, Nicolás Vejar, Secretario general de ATE de Villa La Angostura explicó en AM550: “Seguimos con el conflicto de residuos en Villa La Angostura, el intendente había dicho que se iba a desocupar un poco el tema del espacio para poder llevar más basura porque no se podía llevar porque realmente ya no había donde meter más residuos”.

Agregó que el camión que tiene que hacer el traslado de los residuos hasta el basurero regional en Alicurá “no funcionaba según decían porque el municipio no le pagaba, pero en realidad dijo el intendente que el señor no se había presentado el contrato para que se le abonara”, explicó.

“Por otro lado, hay que tener en cuenta que Villa La Angostura triplicó casi la cantidad de habitantes y eso torna obsoleto cualquier servicio si no se invierte, no se puede ser sustentables si no se actualizan las tasas en cinco años”, afirmó Vejar. Además, advirtió que se está “incumpliendo con artículos de la Carta Orgánica Municipal donde hablan de la conservación del medio ambiente, de la injerencia que tiene el municipio para preservar las áreas y también se está incumpliendo con las Constituciones nacional y provincial”.

Afirmó que están “evaluando reunirnos con el secretario general a nivel provincial, Carlos Quintriqueo qué hacer con respecto a una denuncia, no solo por por nuestros compañeros de la planta de residuos, sino también por la contaminación que surge desde ese lugar que quedó muy cerca del pueblo”, finalizó.

Ante esta situación la Municipalidad dio a conocer un comunicado que solicita a la población “máxima colaboración en el manejo de los residuos ante el paro de la Planta de Residuos”. El comunicado añade “Se solicita no sacar los residuos a la vía pública y se ruega los vecinos mantener los desechos a fin de colaborar con la situación y evitar la acumulación de basura en las calles”.

A pesar del paro, la guardia de emergencias que realiza la recolección de residuos está llevando a cabo acciones para descomprimir los contenedores de basura en los barrios.