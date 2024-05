Le tomaron el despacho al intendente de Centenario

Nuevamente, integrantes de ATE tomaron el corralón municipal de Centenario, como así también la oficina del intendente, Esteban Cimolai. El jefe comunal denunció que la semana pasada ocurrió lo mismo, pero que en aquella ocasión le robaron expedientes de su despacho.

En contacto con "La Primera Mañana" por AM550, Cimolai indicó que desconocen el "reclamo puntual" por el que tomaron establecimientos estatales, ya que sostuvo que tienen los papeles el cumplimiento del acta de acuerdo que se pactó la semana pasada, tras una toma similar por parte del sindicato. Según señaló, en sus 5 meses de gestión ya fueron a la Justicia "por lo menos 20 veces".

Semanas atrás, tomaron el corralón para que se le pague un ítem administrativo a una empleada y guardias de seguridad. Ahora, piden lo mismo para choferes, pero el intendente asegura que en el sector no hay ningún vehículo. "Nosotros no vamos a cometer los errores que cometieron las gestiones anteriores de abonar ítems que no corresponden porque están dentro de un proceso de ordenanza que trabajaron los mismos empleados", acotó.

Cimolai denunció que el jueves pasado también le tomaron la oficina, pero a la vez sustrajeron documentos de su despacho: "Estamos tratando de ver dónde están, en las cámaras se ve a estos individuos que entran en el despacho, hay fotos que están sentados en la mesa de la Intendencia". Asimismo, agregó que por culpa del cierre a la fuerza de las oficinas, mujeres embarazadas quedaron atrapadas en el municipio.

Integrantes de ATE tomando el corralón este verano.

El intendente amplió que por la medida de fuerza, no pueden sacar vehículos del corralón para atender emergencias por la lluvia que cae en la región. Por último, apuntó contra la Justicia por no tomar acciones pertinentes: "Después de tener más de 15 denuncias en tu despacho, deberías iniciarle una causa".