Trabajadores de Salud de Río Negro inician medidas de fuerza

Los trabajadores de la sanidad comenzaron este lunes un plan de lucha en todo el país ante la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios. Las acciones contemplan medidas de fuerza durante toda la semana.

Este lunes y martes se realizarán asambleas informativas en todos los turnos y sectores. Las medidas se intensificarán a partir del miércoles 22 de mayo, con un paro de 2 horas por turno, que se ampliará a 3 horas por turno el jueves 23 de mayo, y a 4 horas por turno el viernes 24 de mayo.

Gloria Ovejero, secretaria general de ATSA, explicó esta mañana la situación: “Nuestros salarios han perdido dramáticamente su poder de compra y los empresarios del sector se niegan sistemáticamente a otorgar los aumentos que reclamamos. Fuimos los héroes durante la Pandemia, reconocidos y aplaudidos por nuestro sacrificio y profesionalidad en la atención de cada enfermo. Somos una actividad esencial que nuclea a más de 300.000 trabajadores en todo el país, un equipo de salud altamente profesionalizado, sin ningún tipo de reconocimiento por parte de los empresarios dueños de hospitales, clínicas, sanatorios, servicios de emergencias, centros de diagnóstico, geriátricos, psiquiátricos y medicina domiciliaria."

Agregó que "en Río Negro hay más de 10 mil trabajadores en el sector. Casi el 60% cobra $800 mil pesos, con mucho esfuerzo y trabajo. Por eso, de no tener respuestas las medidas se irán incrementando. Hubo innumerables reuniones paritarias que no sirvieron para conmover la intransigencia irresponsable de los representantes patronales. Los empresarios deben asumir su responsabilidad y pagar salarios acordes a la importancia de la tarea que desempeñamos. No vamos a tolerar salarios congelados y sin aumentos desde el mes de marzo."

"No podemos seguir trabajando sin mejorar nuestros ingresos, todo tiene un límite. Hace tiempo que les advertimos que sin salarios no hay salud”, concluyó Ovejero.