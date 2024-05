Weretilneck confirmó que Silva votará a favor de la Ley Bases

Finalmente, la senadora Mónica Silva votará a favor de la Ley Bases que impulsa el presidente Javier Milei. De esta manera, la senadora de Juntos Somos Río Negro mantendrá el acompañamiento planteado por Agustín Domingo en Diputados, que respaldó la aprobación en General y luego tuvo disidencias con respecto a algunos atículos en particular. El gobernador Alberto Weretilneck confirmó la noticia, aunque no precisó si este posicionamiento también indica la firma del Pacto de Mayo, también propuesto por el libertario.

El gobernador rionegrino se reunió el fin de semana con su par de Neuquén, Rolando Figueroa, y aunque se desconoce si de ese encuentro surgió el mandato del voto positivo que le dio a Silva, se podía especular con la posición que iba a adoptar Río Negro , teniendo en cuenta los mismos factores que definieron el acompañamiento en diputados, sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que tanto necesita la para la llegada de las inversiones necesarias para que la producción de Vaca Muerta se exporte por la costa rionegrina. Y en relación a este tema, también aparece que la planta procesadora de GNL no se haga en Bahía Blanca.

Río Negro y Neuquén, dos provincias hermanas que buscamos soluciones para nuestra gente. Seguridad, rutas, el futuro de las represas hidroeléctricas, del gas y del petróleo, fueron los temas centrales de nuestro encuentro con el Gobernador, @Rolo_Figueroa.



También le agradecí… pic.twitter.com/poBlvyMWnO — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) May 18, 2024

Weretilneck confirmó que las diferencias en particular continúan, sobre todo en el paquete impositivo y el regreso del pago de Ganancias a los trabajdores comprendidos en la cuarta categoría, Silva votará en contra ese artículo. También, anticipó que "con el tema jubilaciones" también hay diferencias, pero "en términos generales, la idea es acompañar".

"Consideramos que debemos dar herramientas al Gobierno para que pueda llevar adelante su política", aseguró el cipoleño para argumentar su posicionamiento. Entonces, el mandato del partido para el voto de Silva es "acompañar en General". De todas maneras, el gobernador no sabe qué pasará con el Pacto de Mayo que el presidente convocó a firmar a los mandatarios provinciales el 25 de mayo en Córdoba.

Weretilneck aseguró que maneja la misma información que la prensa y que aún "no tenemos ninguna notificación" sobre el encuentro de los gobernadores con el presidente. Las versiones indican que se hace y luego que no. De todas maneras, los mandatarios patagónicos no tienen previsto juntarse en la previa, como había dejado trascender el chubutense Ignacio Torres.

El voto de Silva aparecía en la previa como de los más difíciles de conseguir por parte del oficialismo nacional, pero una reunión entre la ex ministra de Educación con la vicepresidenta Victoria Villarruel comenzó a mostrar un panorama diferente. En la negociación, también jugó de manera favorable la apertura del diálogo que realizó el ministro Guillermo Franco, quien en los últimos días confirmó la posibilidad de elevar un 22% el piso de Ganancias para los trabajadores de la región patagónica.