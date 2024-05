Corte en Ruta 6: bloquean el paso de camiones a Vaca Muerta

Las Organizaciones Sociales se cansaron de esperar respuestas del gobierno rionegrino y desde esta mañana cortaron la Ruta 6, en el puente de Paso Córdoba, en Roca. La medida es en demanda de asistencia a los merenderos y comedores y, según confirmaron, se mantendrá por tiempo indeterminado. Buscan evitar que transiten los camiones que van a Vaca Muerta.

La semana anterior ocuparon la sede del gobierno que está ubicada sobre calle 9 de Julio, en pleno centro de Roca. Tras más de un día de ocupación pacífica, desalojaron el lugar y acordaron una mesa de trabajo con las autoridades provinciales. Fue la fiscal Verónica Villarroel quien debió mediar para conseguir un diálogo entre los referentes sociales y el Delegado de Desarrollo Humano, Julián Pawli.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Según explicaron los referentes sociales, la gestión de Weretilneck “se negó a asistir a los espacios socio comunitarios. Por esa razón comenzamos un corte por tiempo indeterminado en la Ruta 6. Vamos a insistir para que nos reciba el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena. Queremos establecer la asistencia alimentaria que desde noviembre del año pasado no se concreta. No podemos continuar teniendo una gestión que le dé la espalda a esta demanda, con un 60% de pobreza, el aumento de la desocupación y el hambre”.

