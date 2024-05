Francisco Sánchez tras el pedido de renuncia: “No me engancho en esas cosas”

Sánchez tras el pedido de renuncia: “No me enganchó en esas cosas”.

Tras las polémicas declaraciones del secretario de Culto nacional y ex diputado nacional de Neuquén, Francisco Sánchez, sobre el divorcio, el aborto, y otras iniciativas transformadas en leyes; el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, le pidió su renuncia y lo trató de “energúmeno y retrógrado”. Luego se sumaron otros legisladores a repudiarlo.

En diálogo con Mejor Informado, Sánchez, al ser consultado sobre el pedido de renuncia que pronunció Ferraro solo se limitó a decir: “No quiero responder agresiones personales. No agredo nunca y no me engancho en esas cosas”. En la misma línea, su equipo de trabajo fue muy escueto y expresaron que “no va a declarar sobre ese tema”.

El revuelo, la indignación y la polémica que ya está instalada, comenzó cuando el secretario de Culto durante su exposición en el encuentro ultraconservador español "Europa Viva 24", aseguró que los hijos de parejas separadas formalmente tienen más problemas de ansiedad y peor rendimiento en la escuela. Al referirse al aborto legal dijo que trabajará para dar marcha atrás a la ley ya que “darle un marco legal es avalar la matanza de bebés” y que junto al matrimonio igualitario “impiden el crecimiento demográfico”.

Ferraro, además luego de afirmar que “a este energúmeno y retrógrado se le debe pedir la renuncia ya!”, aseguró que que las diputadas de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Marcela Campagnoli, “presentaron un proyecto” para perseguir ese objetivo.

A este energúmeno y retrógrado se le debe pedir la renuncia YA! https://t.co/A2Ce2Ndf4q — maxi ferraro (@maxiferraro) May 22, 2024

Pero Ferraro no fue el único que fue en contra de Sánchez, ya que hasta recibió el repudio de su partido, el PRO. La diputada Carolina Píparo, a través de cuenta de X expresó: "Con todo el esfuerzo que costó que llegue al poder un gobierno LIBERAL, es muy malo que algunos referentes y funcionarios traigan al presente discusiones que atrasan 100 años".

Con todo el esfuerzo que costó que llegue al poder un gobierno LIBERAL, es muy malo que algunos referentes y funcionarios traigan al presente discusiones que atrasan 100 años.

Es momento de dar debates importantes. Punto. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) May 22, 2024

Por su parte, la diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, en X expresó: “No le alcanza con meterse con la decisión de las personas de divorciarse sino que pretende asignarles peores perspectivas de desarrollo a los hijos de padres divorciados. O sea que según su lógica un matrimonio violento indisoluble debe ser un mejor entorno para criar un niño. Es funcionario nacional, ¿nadie va a pedirle que se retracte?”.

En el mismo sentido se expresó, la diputada radical, Karina Banfi, quien consideró que los dichos de Sánchez son "discriminatorios y violentos". Y agregó en sus redes sociales: "Si tanto le preocupa el divorcio, que mande un proyecto de ley al Congreso, si es que el Presidente lo apoya. Y ahí vemos cómo les va con la idea".

Por el momento, desde el gobierno nacional, el único que se expresó al respecto, fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, que afirmó que “uno puede estar en desacuerdo con algunos temas, no en el tema de la homosexualidad, pero sí en el lenguaje inclusivo que no tiene nada que ver con el género…pero lo que hay que hacer fundamentalmente es respetar la libertad individual. Cada persona decide qué es y lo que quiere hacer de su vida”.

Por último, y sin nombrar a Sánchez, el ministro afirmó: “Si alguien lo sostiene no es un liberal”.