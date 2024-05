Marcharon en Neuquén en defensa de la Universidad

Este miércoles se llevó a cabo una multitudinaria marcha en defensa de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en Neuquén como en otras localidades del Alto Valle. El principal reclamo de esta convocatoria hace referencia al presupuesto dispar que se les está dando a las universidades del interior del país: la rectora Beatriz Gentile aseguró que "por el atraso presupuestario, el déficit de la UNCo supera los 211 millones de pesos en el primer cuatrimestre".

En sumatoria, ayer la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNCo) de General Roca suspendió las actividades académicas y administrativas a causa de que el edificio histórico no cuenta con calefacción. Hoy el decano de la facultad, Juan Carlos Fernández manifestó en AM550 que el sistema de calefacción que tiene el edificio viejo no funciona, y hasta que no encuentren una solución a la problemática no habrá actividades en aquel sector.

Marcha de antorchas. Otra multitudinaria movilización de la UNCo en defensa la universidad pública. pic.twitter.com/aclhqwrqma — UNComa - Universidad Nacional del Comahue (@UNComa_oficial) May 22, 2024

Desde las 19 de este miércoles, una gran cantidad de personas marcharon con velas y antorchas desde el playón de la Universidad en calle Buenos Aires y Leloir hasta el Monumento a San Martín y anunciaron un paro para mañana jueves.

"A la UNCo se la defiende en las aulas, en los laboratorios y en las calles. Todas las universidades estamos de pie", dijo en la marcha de esta tardenoche la rectora Beatriz Gentile.

La marcha también se hizo en paralelo en otras ciudades del Alto Valle en las que hay sedes de UNCo, como la mencionada de General Roca y Bariloche.

Los números del ahogo según la UNCo

Según comunicó la UNCo, el financiamiento girado por el gobierno nacional para el período enero-abril fue de 657.286.930 pesos, mientras que los gastos sumaron $868.425.091,79. “No estamos funcionando con normalidad ni en forma completa”, dijo Gentile al mencionar la situación actual mediante un informe elaborado por la Secretaría de Hacienda.

Si bien la partida para funcionamiento incluye los fondos para los pagos de servicios de energía, gas, agua, limpieza, becas, mantenimiento, entre otros, no incluye el pago de salarios.

Los recursos de esa partida ingresaron con los mismos montos del 2023 durante enero y febrero (121.719.802 pesos cada mes), mientras que en marzo y abril llegaron con el 70% de aumento cada una, 198.654.498 pesos con fecha de ingreso el 22 de abril, e idéntica cifra con ingreso el 6 de mayo. Por ahora, el déficit se está cubriendo con remanente de ejercicios anteriores, dijo la rectora.

Gentile contextualizó que todo esto está ocurriendo en medio de una inflación interanual del 287,9% y una acumulada del primer cuatrimestre de este año de 64,87%. En el trabajo presentado se pusieron algunos ejemplos de aumento en los servicios: en el cuatrimestre, el aumento de la tarifa de luz fue del 100,14% y la de gas de marzo a abril registró un alza fue superior a 3.100%.