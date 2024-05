Profesor recibió una descarga eléctrica en el Colegio San Martín

Una fuerte descarga eléctrica sufrió un profesor del Colegio San Martín, mientras trabajaba con una computadora notebook, lo que motivó que desde el área de Auxiliares de Servicios se informara a la dirección de la escuela la suspensión de actividades.

Desde hace dos semanas, las clases permanecen paralizadas por las inundaciones que provocó la filtración del techo, pero la situación empeoró cuando este lunes un docente de computación sufrió una descarga de corriente mientras realizaba tareas en el establecimiento.

FALTA DE MANTENIMIENTO EN LAS ESCUELAS | Por las filtraciones de agua que hay el Colegio San Martín de la capital neuquina, un docente de informática sufrió una fuerte descarga eléctrica. Suspendieron las clases.



“Ya no podemos seguir trabajando en estas condiciones de inseguridad y le informamos a la dirección que hasta que no haya un arreglo de las instalaciones, no vamos a retomar las tareas”, indicó unas de las auxiliares de servicios a Mejor Informado.

La galería también fue afectada por las filtraciones

Indicaron que “estamos trabajando en una situación de riesgo permanente, ayer un docente sufrió una descarga de electricidad y no podemos trabajar en estas condiciones”. La falta de mantenimiento de las instalaciones también fue denunciada por auxiliares de servicios, quienes aseguraron que, “desde el año pasado no se hace ningún tipo de mantenimiento”.

“El colegio sufre de filtraciones, perdidas desde hace años. Años anteriores se realizaba algún que otro tipo de mantenimiento. El año pasado parte del techo se rompió y se parchó, así como si nada, fue la última intervención grande del Consejo de Educación que duró unos seis meses”, explicaron.

Desde el Departamento de Aplicación de la escuela se convocó a padres, alumnos y a la comunidad educativa a una concentración en las puertas del Consejo Provincial de Educación (CPE), para el próximo viernes 24 de mayo. Luego la convocatoria quedó desactivada por falta de autoridades que los reciba pero el problema sigue latente.