Paritarias: En Cipolletti hubo acuerdo con los municipales

La propuesta del Municipio Cipoleño fue consensuada con los referentes sindicales de SITRAMUCI, UPCN, ATE y SOYEM y se acordó un aumento del 8 % en mayo y otro 10 % en junio, que impactarán sobre los básicos de cada categoría.

Además, se resolvió convertir en remunerativas las sumas fijas que se otorgaron en los meses anteriores. Habían sido de 10.000 pesos para las categorías 1 a 12; y de 20.000 pesos para los que revisten entre la 13 y la 18. Esto se liquidará ya con los haberes de mayo.

Durante el encuentro que se realizó en la tarde del miércoles participaron el intendente, Rodrigo Buteler; el secretario de Gobierno, Paul Fracchia, y el director Gral. de Hacienda, Luciano Gerometta.

Otro punto que se acordó fue la extensión de los contratos del personal de la planta temporaria. Aquellos que sean renovados, pasarán a ser por seis meses.

El intendente Buteler destacó el esfuerzo que realiza el municipio para mantener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. “Estamos en una situación de mucha incertidumbre; los recursos que percibe el municipio por coparticipación nacional siguen cayendo y nos afecta como a todos. No sabemos como seguirá. Por eso, realizamos una administración rigurosa de los recursos para poder cumplir con las demandas de la sociedad y no realizar promesas que no estamos seguros de cumplir”, puntualizó.

“Este ofrecimiento era la mejor oferta que podíamos realizar desde la gestión. Entendemos la situación de los trabajadores; pero es lo que tenemos. Queremos ser serios y responsables. Hacer otras cosas sería poner en riesgo la continuidad del municipio”, precisó Buteler.