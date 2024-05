Quintriqueo arma partido nuevo y quiere llegar al Congreso

El Secretario General de ATE, Carlos Quintriqueo, luego de perder espacio de poder político con la verde y blanca desde que asumió hace más de cinco meses el presidente Javier Milei, busca rearmarse y continuar teniendo dominio estatal como en sus épocas gloriosas cuando gobernaba en Neuquén Omar Gutiérrez o Jorge Sapag, y a nivel nacional el kirchnerismo.

En este marco, en el cierre de la mesa del último Congreso ordinario llevado a cabo en Plottier, finalmente Quintriqueo junto a las autoridades del gremio, blanquearon lo que era un secreto a voces: participarán en las elecciones legislativas nacionales del 2025 a través de la construcción de un nuevo espacio político.

La excusa del líder sindical para estar en las primeras líneas políticas de Neuquén, se basa en que durante el tratamiento de la Ley de Bases “quedó al descubierto” que no hay ningún tipo de representación sindical en la actualidad en el Congreso Nacional. Además, utiliza como pretexto para armar su propio partido que el país “atraviesa una situación muy delicada”.

“Empecemos a discutir como nosotros intervenimos dentro de la política para salir de esto”, enfatizó Quintriqueo durante el encuentro, en un claro llamado a los trabajadores del Estado neuquinos para que le den su apoyo.

Además, en declaraciones radiales a “Zapala al Mundo", el líder aseguró que durante el tratamiento de la Ley Bases, hubo varios exfuncionarios y referentes de organizaciones que supuestamente lo llamaron porque “no se sienten representados”, y lo impulsaron a que arme su propio partido. Lo que no se sabe, es quiénes lo llamaron, de qué partido y si solo eran ex referentes del kirchnerismo porque no dio nombres.

En este sentido, afirmó que la noticia se metió rápidamente en el ámbito político, sindical y social, donde supuestamente “muchos lo ven con buenos ojos”, pero nuevamente sin mencionar nombres.

Lo cierto es que la campaña política de Quintriqueo ya comenzó con fuerza en la provincia, porque mantuvo reuniones con varios vecinalistas, ya que según él su nuevo partido no solo estará apuntado a defender los intereses de los trabajadores del Estado, sino que buscará hacer alianzas con pequeños y medianos productores, comerciantes y “todo aquel que hoy no se siente representado”.