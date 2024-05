Maratonista más cerca de conseguir la prótesis para su pierna

Un maratonista amateur de Las Lajas, Alfredo Garrido, gestiona desde diciembre de 2023 el recambio de su prótesis para una de sus piernas y fue recién después de hacer pública su situación, que recibió un llamado del ISSN para comunicarle que la semana próxima tendrá una respuesta.

El hombre que vive en Las Lajas, contó a Noticiero Central 24/7, sus pesares desde el año 1999, cuando sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné. Su recuperación nunca pudo concretarse y tras 46 operaciones realizadas en diferentes hospitales y clínicas del país, se optó en 2010 por amputarse el miembro inferior derecho, debajo de la rodilla.

“A raíz de un accidente del año 1999, tuve una fractura expuesta de tibia y peroné, desde ahí tuve una maratón de cirugías desde el Hospital de Zapala hasta que llegué al Hospital Italiano en Buenos Aires”, contó en el noticiero, Alfredo Garrido.

Alfredo, entrenando para maratones

Dijo que tuvo que enfrentar “entre 45 o 46 cirugías, con 12 años de convalecencia” y que terminó en "un pedido de amputación, que lo hizo él mismo al doctor Marcelo Angulo de Zapala".

“Veía que tenía solución, vivía dopado por los dolores, por lo que solicité en 2010 me amputaran la pierna y empecé a gestionar diferentes prótesis”, añadió.

Desde ISSN, “siempre se me proveía la prótesis o los lainers, que es una media de silicona que se engancha con un tornillo a la punta” y dijo que desde “diciembre de 2023, el médico me dijo que no podía seguir con esa prótesis, que necesitaba un recambio”.

La prótesis que tenía la había reparado él mismo, con ayuda de amigos. En ese sentido, contó que “le he colocado desde un taco de motor de una camioneta, remaches, planchuela de acero flexible, alambres, lo reparaba yo para poder seguir caminando”.

Desde hace seis meses que relama al ISSN y no tenía respuesta hasta su exposición en los medios de comunicación.

“Hoy me llamaron del Instituto, me dijeron que tienen todo resuelto y que la semana que viene voy a tener una prótesis para poder retomar mi vida normal”, aseguró.

Finalmente, manifestó que “soy una persona muy activa, en 2018 y 2019 corrí el Neuquén K21, soy hiperactivo, me gusta trabajar, hacer deporte y por eso tuve que tomar la decisión de hacer pública la situación”.