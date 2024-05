Correo: el reclamo popular evitó el cierre de dos sucursales en Río Negro

El malestar y el reclamo popular que se originó a partir del anuncio del gobierno nacional de cerrar las oficinas del Correo Argentino parece que dio sus frutos. Es que se logró frenar el cierre de dos sucursales de las diez que se habían mencionado en Río Negro.

Rafael Tropa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Correo de Río Negro y Neuquén, explicó esta mañana en Radio La Super: “La semana pasada luego de una intervención del intendente de Fernández Oro y de diputados hubo un acuerdo provisorio donde logramos evitar el cierre de las sucursales de Fernández Oro y Las Grutas”.

Agregó que “venimos trabajando con los intendentes y los concejales de cada pueblo. Se terminó el plazo de retiros voluntarios, y aseguramos que se les dará continuidad a los empleados. Me parece una injusticia esto que sucede. Estuve en los abrazos simbólicos y vi la preocupación de la gente mayor. Me pone loco la injusticia, no vamos a aflojar y vamos a pelear con quien sea. Todo depende del gobierno nacional, no se puede retroceder 50 años aislando a los pueblos.”

“Como secretario general defiendo las fuentes laborales y recorro las oficinas del interior, choca mucho que las grandes ciudades tengan oficinas y no los pueblos. Me alegra un montón que llegamos a un acuerdo con estas ciudades. Estamos analizando con el gerente del Correo para evitar el cierre de más oficinas”, finalizó.