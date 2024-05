Lo que todo neuquino debe saber sobre el estacionamiento medido

El sistema de estacionamiento medido rige en la ciudad de Neuquén desde el 12 de febrero del año 2012. Nació bajo la intendencia de Horacio Quiroga, como una solución para ordenar y agilizar el tránsito en la ciudad, y además dar trabajo a los “trapitos” que lavaban vehículos en las calles, aún estando prohibido.

El acuerdo con el concesionario de ese momento – Roberto Ferracioli, del SEIM- era que el 25 por ciento del valor de la tarjeta de estacionamiento, fijado en 4 pesos, pasaría a constituir el sueldo de esa gente.

Tres años más tarde, en noviembre del 2015, la concesionaria realizó ante el municipio una serie de planteos económicos, por la falta de rédito en la prestación del "servicio".

Argumentaron por ese entonces, que la incorporación de personal no previsto, el valor del estacionamiento prácticamente congelado en esos años- aunque todos los demás ítems de funcionamiento se habían triplicado- , que la escasa rotación vehicular, que demostró que el objetivo del estacionamiento no se había cumplido porque no lograba ordenar el tránsito ni darle fluidez, sumado al corto plazo del contrato , hacía indispensable un resarcimiento económico de 12.600.000 pesos.