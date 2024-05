No hubo pérdida de gas, tampoco clases: algo anda mal

El revuelo fue por la mañana, cuando hay asegurada cobertura de móviles radiales y las noticias tienen impacto. Una vez más (van muchas, en distintas escuelas) se denunció que había una pérdida de gas en el establecimiento. Esta vez, en la Escuela 82, en la capital neuquina. Tres auxiliares de servicio (porteros) se manifestaron descompuestos por tal circunstancia. Uno fue trasladado al hospital. Intervino el gremio UPCN. Y las clases fueron suspendidas.

La pérdida, se dijo entonces, era en la cocina. Allí se sintió "el olor". Se especuló con una pérdida de larga data, y que el gas se podía haber acumulado durante el fin de semana, cuando la escuela está cerrada. Cada vez que se percibe y se sospecha del "olor", es inevitable prevenir. Lo primero que se hace es suspender las clases, evacuar la escuela. Y es lo que se hizo.

Al poco tiempo de esto, a media mañana, ya se estaba negando que hubiera existido una pérdida de gas, real y concreta. Revisaron la cocina y, pese a los esfuerzos, funcionaba correctamente. Sin embargo, como en otras ocasiones en otros establecimientos, el efecto, presuntamente no deseado, ya estaba hecho. La noticia se había esparcido como un liviano gas por las radios y los medios y las redes digitales. A los efectos del impacto, ya era una verdad, aunque no lo fuera.

Lo cierto es que se informó oficialmente que no había pasado lo que se dijo que había pasado. "Se hicieron presente inspectores de mantenimiento escolar y el área técnica del ministerio de Educación, se inspeccionó el artefacto (la cocina), el cual no observa pérdidas de gas, las mediciones se hicieron con detectores de gas", se informó.

La Escuela 82 de Neuquén.

"Luego de esta inspección, se hace presente la guardia de Camuzzi Gas del Sur, haciendo la inspecciones pertinentes, indicando lo mismo, que no hay pérdidas de gas y que la cocina se encuentra en buen estado". Se aclara, además que se terminó el procedimiento, "sin realizar ningún tipo de clausura, a las 13 horas" y que se procedió a realizar la última prueba técnica (una prueba de estanqueidad), "con presencia de inspectores del ministerio y personal de Camuzzi".

Esa prueba también "dio bien", es decir, se terminó de confirmar que no hubo ninguna pérdida de gas. No obstante, se firmó un acta, que incluye el pedido de "comprar una nueva cocina". El acta está firmada, entre otros, por la secretaria general del gremio ATEN en la capital neuquina, Angélica Lagunas.

El acta firmada en la Escuela.

El argumento gremial (no importa qué gremio lo haga, es siempre más o menos el mismo) fue que "queremos garantizar la salud de los trabajadores y las infancias que concurren a las escuelas". También se hizo inevitable mención a las "fallas de infraestructura", a las "reiteradas denuncias", y lo que se baja como un rezo laico continuo de que "hay escuelas que no están en condiciones".

A esta altura de las cosas, lo único cierto es que parece más fácil suspender clases que darlas. Que, en definitiva, no importa que los chicos tengan clases, sino ganar pulseadas políticas. Esto es imperdonable y no puede justificarse. Lamentablemente, la exigencia constitucional de garantizar la educación pública no se cumple sino parcialmente, allí donde el diablo se olvida de meter la cola, y el gas se queda encerrado en sus cañerías.