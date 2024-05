Ruta 7: continúa el corte de ATE, pero hay orden de desalojo

Desde horas de la madrugada, trabajadores de la Municipalidad de Vista Alegre nucleados en ATE cortan la Ruta 7, a la altura del Gauchito Gil. Informaron que la movilización se debe a un conflicto con el intendente, José Asaad, el cual viene escalando hace tres semanas.

Según indicó Ricardo Tabia, delegado del sindicato de trabajadores municipales, al móvil de AM550, las medidas de fuerza se intensificaron debido a la falta de depósito del plus a alrededor de 60 trabajadores de servicios públicos que están abocados a la parte de recolección de basura, bombeo y cloacas.

Después de las 11:30 el delegado comunicó que la medida de fuerza continúa, y precisó que llegó una orden de desalojo para las 12. Sin embargo, remarcó que permanecerán en el lugar.

Además, le sumaron la falta de entrega de refrigerios y artículos de limpieza. "No podemos seguir de esta manera", aseveró.

El bloqueo se desarrolla de forma total desde las 5.30. Los vehículos se desvían saliendo por el puente del dique Ballester, desde el ingreso de la localidad.

El intendente municipal, José Asaad, manifestó en Noticiero Central 24/7 que "la medida sorprendió”, ya que la semana pasada tuvieron una reunión con el delegado donde el sindicato manifestó algunas cuestiones que se están trabajando desde la municipalidad y todo había salido encausado el viernes, pero hoy se encontraron con la medida de fuerza.

“Nos llama la atención porque uno de los pedidos es un plus que se le da a los trabajadores que levantan residuos domiciliarios y hay cuatro que no lo recibieron, porque se trata de un acompañamiento, no es remunerativo. No le encontramos explicación a la medida, no sabemos cuál es el pedido puntual”, precisó. Además, señaló que a partir de ahora intervendrá la Secretaria de Trabajo en el conflicto.

NOTICIA EN DESARROLLO.