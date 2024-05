Aparecieron falsas y nuevas adhesiones para el partido de Milei

Luego de la diputada de Libertad Avanza de Río Negro Lorena Villaverde, fuera denunciada por supuestamente haber falsificado firmas, robado datos públicos del PAMI y truchado fichas con el objetivo de lograr las adhesiones para el partido en la provincia, ahora trascendió que alrededor de 80 personas figuran en las listas en la ciudad de Cipolletti.

En estas nuevas adhesiones que se encuentran en los tribunales de la ciudad, aparecen trabajadores rurales e integrantes de la multisectorial, que no dieron su consentimiento para que sus nombres y apellidos aparezcan dentro de la nómina para pertenecer a la fuerza política libertaria del presidente Javier Milei.

Además, hubo muchas personas que denunciaron falsificación de avales e inclusión de muertos para la conformación del partido que Villaverde busca gestar en la provincia. En dialogo con La primera mañana, Omar Aimar, que es uno de los vecinos que aparece en la nómina explicó que “recibió un mensaje de un conocido para consultarle si se había afiliado a algún partido liberatorio”.

“Cuando le dije que no, me envió una foto con una especie de listado de afiliación, donde figuraba mi DNI, domicilio, entre otros datos personales”, denunció Aimar. En este sentido, afirmó que “están haciendo una falsedad con sus datos, que no está de acuerdo y jamás nadie le consultó al respecto”, ya que nunca presentó ningún tipo de documentación para pertenecer a la nómina libertaria de la provincia. El hombre, también aseguró que va a realizar la denuncia ante las autoridades pertinentes, para que la situación no vuelva a replicarse.

Karina Milei junto a la diputada de LLA Lorena Villaverde.

Pero estos, no son los únicos casos que se detectaron en la provincia, ya que la Secretaría Electoral del Distrito Río Negro confirmó, que hace varias semanas los representantes del partido libertario presentaron más de 2.500 fichas donde aparecían nombres de personas fallecidas de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos y General Roca.

Al respecto, el apoderado de La Libertad Avanza en Río Negro, Jonathan O’Rourke, en dialogo con diario Rio Negro, le restó importancia a que aparecieran personas fallecidas en las nóminas porque según el son “errores habituales que aparecen en estos procesos" y reconoció que la Secretaría Electoral hizo algunas “observaciones”.