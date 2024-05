Reducen las ventas de GNC por miedo a multas en Neuquén y Río Negro

La crisis de suministro de GNC en todo el país empezó a repercutir en Neuquén y Río Negro. Marcelo Pirri, presidente de la Cámara de Expendedores de Neuquén y Río Negro, sostuvo que la situación es "grave" y anticipó: "Lo que está sucediendo en el resto del país va a terminar afectando en un 100% a nuestra zona también".

En contacto con Mitre Patagonia, Pirri manifestó que sólo una estación fue notificada oficialmente por posibles multas en caso de que no hagan recortes en las ventas, ya que desde el Gobierno buscan priorizar el consumo domiciliario. "No es que te lo cortan, pero te dicen: 'No vendas un sólo metro cúbico porque te vamos a sancionar'".

Más allá de la notificación formal, los estacioneros saben que no pueden vender: "No son multas bajas como para poder hacerse el loco". En este sentido, acotó que las estaciones de La Pampa hace 17 días que vienen cortando el suministro.

¿Qué pasa a nivel nacional?

En medio de un conflicto y luego de que el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC), este martes por la noche en las provincias de Córdoba y Santa Fe fue cortado hasta nuevo aviso. Ahora, el vicepresidente de la Cámara de Expendedores, Oscar Olivero, en declaraciones radiales afirmó que este miércoles: “Todas las estaciones de servicio de GNC en Argentina cerrarán sus puertas debido a la restricción en el suministro de gas natural”.

La decisión en Córdoba y Santa Fe la comunicó Ecogas, a raíz de problemas de “fuerza mayor”, debido a desperfectos técnicos detectados en las plantas compresoras de Beazley (San Luis) y Chaján en el sur cordobés, que son operadas por la empresa Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN). Además, argumentaron que es “con el objetivo de preservar los consumos prioritarios de la zona” debido a las bajas temperaturas sostenidas que se registraron en los últimos días.

Largas filas para cargar combustible en estaciones de Córdoba.

La suspensión ya incluye a las estaciones de las provincias de La Rioja y Catamarca y no se descarta que afecte a otras provincias, ya que Ecogas advirtió que “el no acatamiento o el acatamiento parcial de la presente instrucción los hará pasibles de la aplicación de las multas y/o penalidades regulatorias y/o contractuales que correspondan, incluyendo la del corte físico del servicio conforme a la normativa vigente”.

En este marco, Olivero además manifestó que “el cierre es una medida necesaria debido al aumento abrupto del consumo residencial de gas en los primeros días de mayo, ya que el mismo en el gasoducto se incrementó y pone en riesgo el abastecimiento general”.

El referente de la cámara de Expendedores aseguro que aunque hay abundancia de gas en Vaca Muerta, "el problema radica en la falta de infraestructura para transportarlo”. Y, agregó que “el gasoducto que viene de Vaca Muerta hacia los centros de consumo no está terminado”. En este sentido, explicó que “como estacioneros no nos queda otra que prever y tomar medidas para evitar estos cierres en el futuro, pero necesitamos que se resuelvan los problemas de infraestructura de transporte de gas”.

Por su parte, el ex presidente de Enarsa, Juan José Carbajales, coincidió con Olivero e indicó que "no está alcanzando a cubrir la demanda firme, tampoco la industria y los comercios que tienen contratos firmes y tampoco llegan a los ininterrumpibles”.

“El gobierno anterior hizo el gasoducto Néstor Kirchner, pero falta que termine con tres plantas compresoras que este gobierno se demoró a terminar”, cerró Carbajales.

"En Neuquén hay plantas que no están funcionando"

El presidente de la Cámara de Gas Natural Comprimido, Marcelo Zanoni, afirmó en Radio con Vos que "Bolivia cortó el contrato" y agregó que el faltante es inédito en Argentina: "Desde el retorno de la democracia nunca faltó GNC en todo el país".

A su vez, sumó que las plantas de Salliqueló y Tratayén no están operando en plenitud, por lo que a Bahía Blanca llega la mitad de gas que lo estimado.