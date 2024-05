"Sin el RIGI, no van a venir inversiones para sacar el gas y el petróleo que tiene Neuquén"

El periodista Eduardo Feinmann visitó este miércoles los estudios de Mitre Patagonia en la ciudad de Neuquén y compartió un encuentro con el personal de Prima Multimedios. Durante su visita, el conductor de Alguien tiene que decirlo, que se emite de 6 a 10 por Radio Mitre, analizó con los periodistas de Mejor Informado la actualidad del gobierno nacional. También dialogó con Luciano Muñoz en el Noticiero Central del canal 24/7.

Feinmann resaltó la acertada decisión del presidente Javier Milei de reemplazar a Nicolás Posse por Guillermo Francos como jefe de Gabinete. "El cambio de Francos por Posse me parece que el gobierno va a ganar en potencial político, algo que Posee no tenía como jefe de Gabinete". Por otra parte, sostuvo que la ley Bases, de la que por estas horas el Gobierno conseguiría dictamen en el Senado, "es algo fundamental no sólo para Milei sino para el país". Y agregó que la ley tiene puntos que son claves, entre ellos el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). "Sin el RIGI no van a venir grandes inversiones a la Argentina, los inversores necesitan seguridad jurídica para los próximos 20, 30 años y creo que el RIGI se lo van a dar", aseguró.

ENTREVISTA EXCLUSIVA | @edufeiok pasó por @mitrepatagonia / @radiomitre y habló con Pablo Montanaro y Luci Pysni sobre los cambios en el gabinete de Javier Milei y el rol de Neuquén en la economía nacional



uD83DuDCF2La entrevista completa en ?? https://t.co/HxNVlMxtel pic.twitter.com/Wy4v0Z1t3Z — mejorinformado.com (@mejorinformado) May 29, 2024

En relación a la necesidad de la aprobación del RIGI, Feinmann sostuvo "Ustedes, en Neuquén están nadando en petróleo y en gas, esta provincia se ha convertido en una Dubai y sin el RIGI, esa es la clave, no van a venir inversores para sacar el gas y el petróleo que tiene esta provincia".

Consultado sobre la política exterior que lleva adelante la gestión de Milei, el periodista afirmó que "al presidente le va mucho mejor afuera que adentro, le va mejor en el exterior que en la Argentina en cuanto a imagen, es más querido afuera". Agregó que en relación a la geopolítica "Milei puso a la Argentina en el eje correcto, es decir el eje Estados Unidos, Israel, Europa. Me parece que ahora estamos otra vez ubicados en el mundo, después de años de no estarlo, antes estábamos con Venezuela, con Irán, con Cuba".

Feinmann estuvo presente en la tarde del miércoles para participar como principal orador del conversatorio "El rol de la energía para el futuro de Argentina" en el Museo Nacional de Bellas Artes, invitado por YPF, Banco Nación y el Gobierno de la Provincia de Neuquén. Feinmann señaló que "vamos a analizar la actualidad del país, la situación económica y la salida de la Argentina desde la energía y la modernización de sus empresas".

Por último, el periodista agradeció a los neuquinos que lo escuchan todos los días y nos dejó una promesa: hacer su programa Alguien tiene que decirlo, con todo su equipo, en el estudio de Mitre Patagonia en Neuquén. "Si me prestan este estudio, haremos el programa desde acá", dijo. Le tomamos la palabra.