Figueroa contra los que "no hicieron nada" y ponen "palos en la rueda"

Entre los anuncios de fuertes inversiones destinadas a obras escolares y financiación de viviendas en la provincia, el gobernador Rolando Figueroa destacó la media sanción que obtuvo la Ley Bases en la Cámara de Diputados de la Nación y lanzó críticas dirigidas a los diputados opositores. Sin nombrarlos, Figueroa cuestionó a los diputados que “ponen palos en la rueda” a sus propuestas en la Legislatura como la toma de deuda por 500 millones de dólares destinada, una parte, para obra pública y otra al pago de vencimiento de deuda.

En relación al voto del diputado nacional Osvaldo Llancafilo en Diputados, el gobernador salió a respaldarlo porque la aprobación del diputado emepenista a la ley impulsada por el presidente Javier Milei no hubiera cambiando el resultado final ya que, finalmente, todo conducía a la aprobación. “Teníamos que ordenarnos en lo que hubiera provocado un fuerte impacto en la provincia de Neuquén y en el trabajo hidrocarburífero, por eso participamos muchísimo para poder sostener y defender la neuquinidad”, dijo el gobernador en declaraciones a la prensa.

La postura del mandatario provincial fue agradecer expresamente a los “señores" -así los definió- legisladores que buscan solucionar los problemas, y no a quienes “dijeron `vamos a seguir poniendo palos’, Porque, como hicieron todo mal, ahora se dan el lujo de seguir poniendo palos en la rueda”, remarcó Figueroa. Así apunto a los representantes del Frente de Izquierda y los Trabajadores y del Frente de Todos, especialmente contra Darío Martínez, en su condición de funcionario nacional durante la gestión kirchnerista, que, según su opinión, “ha hecho todo mal” y “se dan el lujo de seguir poniendo palos en la rueda”.

Figueroa respaldó al diputado nacional Osvaldo Llancafilo por su voto afirmativo a la Ley Bases.

Además, en tren de agradecimientos, Figueroa mencionó al intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y al de Cutral Co Ramón Rioseco, de quienes tomó ideas para construir el programa de loteos y construcción de viviendas que puso en marcha por estas horas. “Ni nos acordamos de qué partido político es uno u otro. Nos acordamos de quienes ayudan a solucionar los problemas de la gente y quienes hierven de bronca porque nunca los han elegido y no hacen nada para solucionar estos problemas”, subrayó.

En relación a la situación compleja que provoca el desfinanciamiento del gobierno nacional, Figueroa fue claro en que hará todos sus esfuerzos para que "se note menos" en Neuquén y confía en que la provincia crezca “de otra manera”.

Ahora se espera lo que ocurrirá en el Senado con la Ley Bases. Para Figueroa falta mucho y mencionó la presencia de la senadora Lucila Crexell que se sumó a su espacio político. “Estamos teniendo diálogo respecto a muchos temas, pero hoy por hoy todavía no hemos genuinamente llegado con representantes propios al Congreso de la Nación”, dijo el gobernador mientras recibía el reconocimiento de sus funcionarios y allegados por los anuncios realizados este jueves en Casa de Gobierno.