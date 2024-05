Por negligencia médica, quedó al borde de la muerte por hantavirus

Con una creciente preocupación por su salud, un hombre asistió dos veces a la guardia del hospital zonal de Bariloche y no recibió ningún tipo de atención. A raíz de eso, no tuvo otra alternativa que pagar para asistir a una clínica privada porque no tenía obra social y no podía respirar. El profesional de ese lugar le dio paracetamol y lo mandó a la casa.

Ahora, el hombre de 30 años se encuentra internado en grave estado por hantavirus, en el hospital zonal de Bariloche, luego del periplo que le tocó atravesar para dar con una buena atención médica.

El director del hospital zonal de Bariloche indicó que el paciente está grave por un cuadro de hantavirus que tiene una alta tasa de mortalidad en la región. Sobre eso, dijo: "Ya están identificados y alertados los contactos estrechos, se los sigue por un tiempo". También se pudo saber que el joven de 30 años realizó recientemente tareas rurales.

En lo que va del año, se registraron tres casos de hantavirus en la zona andina. A comienzos de marzo, murió una mujer de 31 años que se desempeñaba como maestra en escuelas rurales de Lago Puelo. A su vez, una adolescente de 14 años contrajo hantavirus en San Martín de los Andes y se encuentra fuera de peligro.