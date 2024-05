La Meseta está de luto por la injusta muerte de Benjamín

Benjamín tendrá cinco años para siempre, porque a partir del crudo y trágico incendio ocurrido en Colonia Rural Nueva Esperanza que terminó con su vida, para toda su familia se convirtió en ese pequeño ángel que los protegerá desde el cielo eternamente.

Benja, como lo llamaban su familia, amigos y vecinos era un niño que a pesar de tener autismo, siempre se mostraba alegre y jugaba con otros nenes. Al caer la tarde, disfrutaba de mirar televisión recostado en la cama. Durante el suceso, el niño se asustó, se escondió y trató de hacerse aún más chiquito para protegerse, pero las llamas terminaron encerrándolo en la habitación y lo dejaron sin posibilidad de salir de la vivienda.

El relato de los vecinos sobre lo ocurrido este miércoles alrededor de las 22:30 es realmente estremecedor. Por la noche, dejaron de lado los problemas que atraviesan desde hace muchos años en el barrio para tratar de sofocar las llamas e intentar salvar la vida del pequeño Benja.

Sin embargo, el fuego en la vivienda edificada en ladrillos y chapas se propagó rápidamente, lo que hizo imposible que ingresaran a la misma ya que los materiales de la construcción estaban totalmente derretidos. Los Bomberos Voluntarios tardaron más de 30 minutos en llegar, porque tienen prácticamente que atravesar media ciudad.

El incendio ocurrió este miércoles por la noche en La Meseta de Neuquén.

En la conocida Meseta neuquina, convertida en un espacio totalmente urbanizado, abundan las precariedades en todas sus formas y más en estas épocas, donde el crudo invierno se hace presente: calefaccionarse es un gran problema para todos los vecinos, puesto que no tienen otra forma de hacerlo que a través de estufas eléctricas o salamandras a leña. Esto sucede en la provincia de Vaca Muerta, en donde el petróleo abunda, pero las obras de gas natural prometidas desde el 2022 todavía no se concretan en el barrio.

Después del drástico e injusto accidente de ayer, no solo los padres de Benja, Johana, Rubén y sus hermanos mayores están de luto, porque todos los vecinos de la Meseta piden a gritos que este hecho no vuelva a repetirse. Entre lágrimas, piensan que mañana ellos pueden también perder un familiar en una situación similar, ya que las precariedades los atraviesan todos los días y cuando el crudo frío ingresa en las entrañas, no hay otra forma de mantenerse calentitos si no es con leña o estufas poco seguras.

La habitación donde Benjamín de 5 años perdió la vida.

El estremecedor relato de Jaime, vecino de la Meseta

?? CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE BENJAMÍN, EL NIÑO DE 5 AÑOS QUE MURIÓ EN UN INCENDIO | uD83DuDE92 Jaime es un vecino de la Colonia Rural Nueva Esperanza y contó como fueron los intentos para rescatar al niño de su habitación.



uD83DuDD25 Más sobre este hecho, acá ?? https://t.co/S6NrdApuVT pic.twitter.com/xqrbG8ipzh — mejorinformado.com (@mejorinformado) May 30, 2024

Piden colaboración para la familia que perdió todo en el incendio

Tu granito de arena es fundamental para ayudar y colaborar con la familia de Benjamín, ya que perdieron absolutamente todo en el incendio ocurrido este miércoles por la noche y deben comenzar de nuevo.

Necesitan materiales de construcción, camas, colchones, frazadas, electrodomésticos e indumentaria para dos niños de 7 y 12 años, dos adolescentes de 17 y 20 años; y dos adultos de 40 años.

Las donaciones serán recibidas en la vivienda ubicada en calle El Girasol y Lino o en la comisión vecinal de Colonia Rural Nueva Esperanza.

Quienes puedan colaborar con aportes económicos, pueden realizarlo al alias de Uala: emanuelsaezlill.uala a nombre de Sáez Lillo Darío Emanuel o comunicarse telefónicamente al celular 299 632 5023.