Increíble historia: Le regaló un auto a su amiga de toda la vida

“Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar”, dice la canción popularizada por el cantante Roberto Carlos y bien puede ser una síntesis de la vida de Gabriel Méndez, el ángel solidario del norte neuquino. “Gaby” como todos lo conocen en la región es un efectivo policial que presta servicios en el destacamento policial de la localidad de Chorriaca y es muy conocido y reconocido por su excelente don de gente y por sus innumerables muestras de amor, empatía y simpleza. Siempre está dispuesto a “echar una mano” a quien lo necesita.

Gabriel y Natalía en un momento único de amistad.

Es una persona de grandes valores acunados desde su niñez y cada vez que tiene la oportunidad de mostrarlo lo hace. El tiene un millón de amigos pero esta semana tuvo un gesto increíble con una de sus amigas de toda la vida. Así sin más le regaló un auto a Natalia Pilmaiquen Campodónico para que ella se pudiera movilizar y ayudar a su familia.

Con esto selló una amistad inquebrantable de varios años y simplemente expresó en sus redes sociales: “Si la vida te da limones haz limonada. De algo malo y que gracias a Dios estamos bien, solo un susto. Solo detalles menores, pero que no siento las ganas como para arreglar una tontera. Y mi amiga y toda su familia sé que si tienen las ganas y la necesidad. Te obsequio mi ex auto amiga. Sé que vos y los nenes le ponían todo el amor del mundo”. Añadió que “en la vida aprendí y hoy aún más qué cosas malas fue ver morir a mi viejo sin poder decirle lo mucho que lo amaba. Que cada día es una oportunidad para arreglar eso que está mal y si está bien disfrutarlo. De eso se trata la vida. Dios me ha dado mucho y hoy más”.

Quienes conocen a Gabriel Méndez saben que tiene una frase de cabecera que es como un faro en su vida: “Dios siempre multiplica y en grande”.

Un accidente se transformó en un acto de amor

La felicidad está en eso que no se puede comprar. Pensando así y viendo la necesidad de su amiga y en un impresionante acto de resiliencia transformó un mal momento vivido por la felicidad de Natalia y sus hijos. Gabriel además de ser policía de la provincia del Neuquén también es un fuerte emprendedor. Siempre está empeñado y empujando para hacer algo nuevo en su vida. En este sentido se destaca por ser un pequeño empresario con un negocio de alquiler de juegos inflables y de recreación para niños por un lado y por el otro un emprendimiento de alquiler de maquinarias y herramientas para la construcción.

“El autito, un VW Gol modelo 1995 color bordó, lo adquirí hace una semana para la empresita que tengo. Mi amiga Naty también trabaja conmigo y me ayuda en algunas cosas así que el auto se lo había dejado de ella como para que se movilizara. Y la verdad que me sorprendió con el amor con el que lo cuidaba junto a su familia”. El "golcito" se transformó en el signo de una amistad de años.

Fue justo también en esos días en que Gabriel salió a probar ese auto y a la altura del paraje La Salada a su compañero de viaje se le trabó el volante de la unidad y tuvieron un pequeño accidente que le ocasionó algunas roturas en la trompa del vehículo. “Afortunadamente veníamos despacio y el accidente pasó a ser una anécdota porque no nos pasó nada a nosotros y el auto quedó en muy buenas condiciones”, relató Gabriel.

En ese momento el joven puso en la balanza todos los acontecimientos vividos y pensando que el auto no era para él y sí para su amiga que le había puesto tanto amor en su momento es que decidió regalárselo. “La idea fue hacer algo bueno de lo malo que nos pasó y sé que Dios siempre está cuidándonos y siempre multiplica nuestras acciones”, aseguró.

La sorpresa de recibir el regalo

Natalia fue sorprendida en su hogar por su amigo y más sorprendida y agradecida quedó cuando supo que Gabriel había llegado para regalarle el auto que en valor de mercado oscila en los tres millones de pesos. Al respecto la joven aún conmovida por ese noble gesto señaló que “la verdad que primero fue una gran sorpresa porque no me lo esperaba. Gaby es una persona de un gran corazón y siempre hace gestos de solidaridad, pero yo no me lo esperaba”.

A continuación agregó que “nos llenó de alegría ya que yo soy madre soltera de 4 hijos. Mi hija mayor está estudiando en la universidad de San Luis en el segundo año de la licenciatura en kinesióloga y fisiatría. Yo tenía un auto que lo vendí para poder llevar y dejar instalada a mi hija”. Añadió que “mis otros tres hijos también estudian y viven conmigo. El volver a poder comprarme un auto lo veía muy difícil por la situación económica general. Yo trabajo en la policía en Chos Malal”. Gabriel Méndez en una actividad solidaria en Chorriaca.

La joven en todo momento se mostró conmovida por el signo de amistad de su amigo Gabriel. “Está sorpresa nos emocionó grandemente y bueno siempre está el agradecimiento primero a Dios que nos puso a Gaby en nuestro camino con una amistad muy linda donde aparte de ser mí amigo es muy querido por mi familia”. Asimismo destacó las cualidades humanas de su amigo diciendo que “esto es el resultado de su esfuerzo porque él trabaja mucho sus cuatro días en el destacamento policial de Chorriaca, donde también ha hecho muchas obras de solidaridad y sus cuatro días en Chos Malal donde tiene una empresa de alquiler de inflables y herramientas de construcción donde a veces le colaboro y me consta que en muchas ocasiones ayuda a gente que con mucho esfuerzo está construyendo su casa y él les hace precios bajos como gesto de ayuda”.

Por último destacó que “la verdad que es una gran persona y sólo nos queda desearle más éxitos en sus emprendimientos para que siga creciendo y seguramente seguir ayudando cada vez que pueda”.