En Neuquén, les tiraron la casa abajo a delincuentes

En la noche del sábado, la violencia, bajo la calificación de "justiciera", se evidenció en Valentina Norte Rural. Un grupo de vecinos atacó y desmanteló una vivienda en la que, según el diagnóstico vecinal, habitaban delincuentes. Los echaron del barrio sin necesidad de seguir protocolos ni tampoco acudir a la policía, o a los fiscales, pues lo han hecho muchas veces y sin resultados favorables a la vista.

"Estamos cansados de los robos. Sabemos quiénes son los delincuentes. Esto no daba para más", le dijo un vecino a periodistas de este medio.

Tanto en Valentina Norte como en la Sur, la continuidad de delitos es diaria. Bandas más o menos organizadas pululan. Los robos son cotidianos y quienes los perpetran no se preocupan mucho en esconder su identidad. En cada sector de cada barrio los vecinos saben quiénes son los que delinquen. La policía también, pero tiene sus limitaciones, impuestas por la Justicia, las leyes, o, simplemente, las dificultades operativas. La justicia aplica la ley rigurosamente. Y la ley tiene un sesgo garantista que cada vez hace más ruido.

Hay vecinos, entonces, que hacen lo que se hizo anoche. No es la primera vez, y tal vez no sea la última, que se organizan para derruir la casa donde se ha emblematizado el delito. Lógicamente, no es un proceder habilitado por la ley. Pero igual lo llevan adelante, y esto habla a las claras de una paciencia colmada. Ha sucedido en Neuquén, y también en Río Negro. Es probable que haya que preocuparse ante este tipo de evidencia, ante esta insatisfacción expresada crudamente.