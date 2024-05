La gente pidió que echen del pueblo a un delincuente

Cansados por innumerables robos que sufrieron diferentes vecinos de la localidad, este domingo decidieron marchar en San Patricio del Chañar para reclamar mayores medidas. Dentro de los casos de inseguridad, un gran porcentaje de ellos ha sido protagonizado por un conocido delincuente, por el cual piden que se le prohíba el ingreso y su residencia en la ciudad.

Micaela es una de las vecinas que realizó la convocatoria pero, además, es víctima del "Loco". Según contó a la redacción de Mejor Informado, sus hermanos se encuentran con prisión preventiva por "haber tomado medidas por mano propia" en relación al denunciado como delincuente.

"Hoy marchamos en particular por Juan Pablo Cerda, más conocido como "El Loco". Hay muchos robos, pero entran y a la media hora salen. Todo queda archivado y no pasa nada", dijo y afirmó que la marcha de hoy fue específicamente para pedir justicia ante los reiterados hechos en manos de Juan Pablo Cerda. "Tiene más de 63 causas y todos fueron cometidos en la localidad. Lo tienen media hora y lo largan. Lo diagnosticaron con adicciones y no lo trasladan, y lo liberan. Las denuncias nunca llegan a nada", agregó.

Como si fuera poco, la mujer denuncia que "mis hermanos están bajo un mes de prisión preventiva porque el pasado 1 de mayo, alrededor de las 15, Juan Pablo entró a robar a la casa de mis hermanos. Lo vieron y fueron tras él, y recuperaron lo que les había robado", expresó.

Además, aseguró que hicieron una nota y la presentaron esta tarde en la comisaría del Chañar. La misma cuenta con la firma de más de 100 vecinos de la localidad.