Retiros voluntarios: el gobierno quiere, ATE desconfía

La idea de implementar retiros voluntarios de agentes estatales en Río Negro generó polémica entre la gestión de Weretilneck y el gremio ATE. El ministro de Gobierno, Federico Lutz explicó en Radio La Super que: “Se garantizarán los derechos de quienes quieran desvincularse del Estado. Se impulsará la readecuación del Régimen General de Desvinculación Voluntaria, previsto en la Ley 3135, para que contemple la realidad actual de los agentes públicos. De acuerdo a la propuesta, quienes deseen concretarlo podrán percibir entre 5 y 7 salarios juntos, dependiendo de si cuentan con 10 o más años de antigüedad, además de un 50% del haber habitual, durante un año”.

Lutz señaló que “se está trabajando para dar respuesta a un porcentaje de agentes que sienten que su pertenencia al Estado se ha terminado, y están buscando alternativas en otros sectores. El Estado ha escuchado este mensaje y ha entendido que tiene que hacer una propuesta bajo el régimen legal vigente actualmente”.

Consultado sobre si la intención del gobierno es reducir la planta de trabajadores estatales, Lutz manifestó que “no es la filosofía del partido del gobierno el achique de planta de manera indiscriminada. La visión es la de generar una oportunidad a aquellos agentes que entienden que han culminado su carrera administrativa, y la propuesta alternativa es el retiro voluntario, sin que eso implique la pérdida de sus derechos por haber pertenecido tantos años al sistema”.

“Si bien la masa de trabajadores es representativa, no creemos que el Estado Rionegrino requiera de un achicamiento, sino de una mayor eficiencia y una transformación en la relación de empleo. El Estado no puede prescindir de todos sus agentes, con lo cual se establecerá un cupo. Buscamos que sea un beneficio mutuo, sin necesidad de perjudicar la dinámica y la operatividad de la administración. Estamos hablando de un número limitado de agentes y no un retiro masivo”, concluyó.

En los próximos días, se enviará la propuesta para que sea tratada en la Legislatura de Río Negro. El borrador lo está analizando el gobernador Alberto Weretilneck.

Para ATE, no sobra personal

La Asociación de Trabajadores del Estado manifestó preocupación por el plan de salida anticipada para empleados estatales. El sindicato señaló que no sobra personal y denunció que el plan de salida anticipada afectaría derechos individuales.

El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, señaló que “ya hemos vivido en la provincia y en la nación procesos de retiros voluntarios, tercerizaciones y otros mecanismos que solo pretenden achicar el Estado por el achique mismo. Es falsa la premisa de que achicar el Estado puede ser beneficioso. La realidad es bien distinta: cada proceso de retiro voluntario terminó en fracaso y el Estado volvió a contratar personal porque quienes se habían ido eran necesarios”.

El dirigente recordó también que, en la mayoría de los casos, esta medida de achique en nombre de la eficiencia operativa solo permitió el empobrecimiento de aquellas personas que creyeron en los cantos de sirenas, perdieron su fuente de trabajo e ingresos y llamó a tener memoria: “La década del '90 nos dio muchos ejemplos en esta provincia, no repitamos la historia”.