Comienza a operar la Zona Franca en Zapala

La Administración Federal de Ingresos Públicos permitió abrir formalmente las operaciones en la Zona Franca de Zapala, en un predio de 250 hectáreas, y es la única autorizada en la provincia del Neuquén.

Entre los beneficios, permitirá la radicación de empresas con grandes descuentos impositivos y fiscales que aseguran desde el gobierno, impactará en la generación de empleo y en el mayor desarrollo de la provincia.

“Este sector tiene por objeto principal el desarrollo económico y el fomento de la actividad logística desde la Patagonia hacia el resto del mundo”, resaltó el secretario de Producción e Industria, Juan Pelaez.

Y añadió: "Es una gran herramienta, no sólo desde el punto de vista de las ventajas impositivas, sino desde el punto de vista logístico y de desarrollo”. Y dijo que se trata de “un complemento fundamental, no sólo para el desarrollo de la industria del ‘oil and gas’, sino también para el golpeado sector minero, el sector hortícola, y distintos rubros que abarcan emprendimientos”.

Por su parte, el CEO de Zona Franca, Fernando Montero, resaltó la ubicación de la Zona Franca y destacó las posibilidades que se abren en esta región con alcance provicnial.

“Se encuentra ubicada sobre la ruta nacional N° 40, en medio de un canal bioceánico que une los mercados del Pacífico con el Atlántico, a solo cinco minutos del aeropuerto de la ciudad de Zapala y en conexión con el ferrocarril que ingresa al predio”, destacó Montero.

“Dentro del predio, las exenciones tributarias, hacen de este emprendimiento un lugar con inmejorables condiciones para el establecimiento de todo tipo de industrias, data centers, depósitos de mercadería, reparación de equipos y centros de desarrollo tecnológico, con costos altamente competitivos”, agregó sobre la zona.

Finalmente, concluyó: “Es un verdadero centro logístico multimodal bajo el concepto “on shoring”, con beneficios exclusivos que la convierten en un eslabón fundamental para el desarrollo productivo, incentivando la reducción de costos para la operación de Vaca Muerta, el fomento del crecimiento tecnológico que suma los beneficios de Zona Franca a los de la Ley de Economía del conocimiento y del crecimiento del negocio minero y agroindustrial”.

Para conocer más acerca de los beneficios de Zona Franca y los requisitos para darse de alta como usuario, los interesados podrán contactarse a franca@zfzapala.com.ar.