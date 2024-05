Martes de piquetes: así serán los cortes en Río Negro

Será otro de esos días en los que habrá que tener paciencia si la idea es cruzar por el puente que une Cipolletti con Neuquén. Es que las organizaciones sociales se sumaron a una Jornada Nacional de protesta en contra de las medidas del presidente Javier Milei. La medida incluirá cortes totales de ruta en Cipolletti, Roca, El Bolsón desde las 9.30 hs.

Andrea López, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, explicó esta mañana en Radio La Super que “las medidas de fuerza se realizan por la falta de asistencia en los comedores comunitarios, los proyectos productivos y las obras en barrios populares. En Cipolletti, a partir de las 9 de la mañana, nos concentraremos en calles Mengelle y Pacheco, de allí iremos hasta el Fortín en Ruta 22 y 151. En Roca, nos vamos a movilizar a la calle Félix Heredia y Ruta 22. Y en Viedma, reclamaremos en las puertas de la municipalidad para pedir la declaración de la Emergencia Alimentaria".

Explicó que “los cortes serán totales. Vamos a estar en la ruta hasta que podamos. Si está Gendarmería permaneceremos igual. Venimos pidiendo una audiencia con el gobernador Weretilneck, pero no hay nadie que nos dé respuestas. No somos un sector menor y las medidas se irán intensificando si no nos brindan respuestas”.