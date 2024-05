Piden una vivienda para un paciente de Salud Mental del Heller

El área de Salud Mental del Hospital Horacio Heller denunció públicamente que un paciente de 26 años se encuentra "viviendo en sector de internación de manera ilegal". Alertaron que la situación se viene manejando desde el 2022 por fuera de lo establecido de la Ley 26.675, que dicta las disposiciones complementarias al derecho a la Protección de la Salud Mental.

Héctor Volante, jefe de Salud Mental del hospital, habló en "La Primera Mañana" por AM550, en donde indicó que se trata de "uno de los usuarios más complejos en salud mental que hay dentro de la provincia de Neuquén". Según señaló, se trata de un paciente del hospital Castro Rendón, pero que de forma "unilateral" y "sin preguntar nada", decidieron que estuviera 6 meses en cada establecimiento.

"El problema es que está abandonado porque hay un oficio desde hace más de un año donde se dice que su internación es ilegal", aseveró. Volante detalló que el paciente tiene un "retraso" y que desde niño pasó por distintos institutos médicos a transitar a algunos complejos habitacionales, pero que no duró porque su cuadro es complejo. A su vez, acotó que no tiene familiar directo que se pueda hacer cargo de él, ya que su hermana no puede por cuestiones económicas.

El jefe de Salud Mental sostiene que está viviendo "ilegalmente en el hospital" en una sala general con otros pacientes y que desde la Justicia le prometen un domicilio, pero está estancado, pese a que desde su sector ya presentaron el dispositivo de alojamiento y cuidados personales. Esta misma se tiene que desarrollar en una casa particular, con determinadas características, y con diez acompañantes (dos por turno).

Hace poco tiempo, uno de sus acompañantes se pidió licencia, pero no llegaron a suplantarlo, lo cual llevó al paciente a quedarse solo, lo que causó que se ponga agresivo. Por este motivo, y al compartir con otros pacientes, tienen miedo que lastime a terceros.

Por último, Volante apuntó contra Desarrollo Social: "Siguen siendo los mismos actores. Quien estaba de coordinadora de zona, ahora está en el dispositivo de Inclusión Habitacional, que no hizo nada durante los cuatro años de su gestión, menos va a hacer ahora".