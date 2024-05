San Martín de los Andes es el primer municipio en aplicar la tasa vial de combustibles

En Neuquén, Mariano Gaido manifestó que se aplicará la tasa vial de combustibles. Por este motivo, San Martín de los Andes es la primera localidad en reglamentarlo, motivando a que las cámaras empresariales presentaran en el Tribunal Superior de Justicia una solicitud para que se certifique la inconstitucionalidad de la tasa.

En diálogo con el programa "Así Estamos" que se emite por Radio Mitre Patagonia, el presidente de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, Lucas Mántaras, dijo: "Escuché en algún pasillo que era difícil que la comunidad se organice para reclamar esta injusticia, por ello no iba a prosperar ningún tipo de reclamo para solicitar la intervención de la justicia y lo estamos haciendo con el sector privado que es muy activo".

Cuándo le preguntaron cómo hicieron las estaciones de servicio para modificar el precio a sabiendas de que YPF no puede imponer precios en los surtidores, recalcó que no pudieron conversar con nadie de las tres estaciones de servicio y no se sabe a ciencia cierta de qué forma modificaron los precios. En esa línea, recalcó: "Llama la atención con la declaración que hizo el vocero presidencial la semana pasada al pronunciarse en contra de la tasa vial y que el Gobierno Nacional iba a tomar cartas en el asunto. Esto se suscitó y, al final de cuentas, San Martín es punta de lanza de la tasa, entendiendo que ya se hizo la presentación judicial por parte de las cámaras de esa localidad y fue aceptada por la justicia para que se comunique el Municipio de San Martín de los Andes".

También, Mantarás detalló que "en esa solicitud pedimos una cautelar en donde se suspenda la aplicación de la norma hasta que se determine el fondo de la cuestión".