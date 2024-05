Alerta por cierre de sucursales del Correo Argentino en la región

En estos días, el Gobierno Nacional avanzó con el ajuste de personal en el Correo Argentino. Por ello, cientos de empleados de todo el país recibieron telegramas de despidos como parte de las medidas de reestructuración y reorganización interna que el Poder Ejecutivo impulsa en las empresas del Estado para reducir el gasto público. Las cesantías abarcan a todo tipo de personal más allá de sus años de antigüedad, tareas y funciones. Al mismo tiempo, se produjo el lanzamiento de una propuesta oficial de retiros voluntarios en el que los empleados interesados en la propuesta podrán acceder a un simulador de retiro voluntario desde una intranet de la empresa. La situación del Correo Argentino se vio convulsionada dado que enviaron 800 telegramas de despidos a trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Catamarca y otras provincias.

En diálogo con Mejorinformado, el secretario general del Sindicato de Correos de Neuquén y Río Negro (SITRACO), Rafael Tropa, habló sobre cómo estas medidas repercutirán en Neuquén y Río Negro y subrayó: "Aquí se abrió una página de retiro voluntario hasta el 24 de mayo. A las personas que no le llegue el telegrama, tendrán que ir al retiro voluntario para tratar de disminuir la cantidad de empleados según dispuso el Gobierno Nacional".

Noticias Relacionadas Se suspendió la quiebra del Correo Argentino

También, el referente gremial señaló que "las oficinas de Fernández Oro, Chichinales, Ingeniero Huergo (Río Negro) podrían cerrar al igual que Aluminé, Andacollo, Las Ovejas, Senillosa y varias oficinas más dado que no son rentables. Lo que deben tener en cuenta es que el Correo Argentino cumple un rol social. No solamente hay que pensar en la plata o si es rentable o no".

Troppa anticipó que mantendrá conversaciones con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa para evitar el cierre de las sedes del Correo Argentino y dar una solución al respecto.

Es de destacar que el Sindicato de Correos se adherirá al paro general que se ejecutará este jueves en repudio a la Ley Bases y a las políticas que implementa el gobierno presidido por Javier Milei.