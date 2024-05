Ley bases: jubilados rionegrinos piden no aprobarla

La Coordinadora de Jubilados, Retirados y Pensionados de Río Negro envió una carta a los senadores de la provincia, Mónica Silva, Silvina García Larraburu y Martín Doñate para pedirles que no aprueben la Ley Bases que empezó a debatirse en las comisiones del Senado tras ser aprobada en Diputados.

Explicaron que “el proyecto, de ser ratificado, eliminaría las moratorias previsionales para los trabajadores cuyos empleadores no pagaron los aportes jubilatorios. En su lugar, se implementaría una Prestación de Retiro Proporcional que, partiendo de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), tendría actualizaciones reducidas y no sería transmisible en caso de viudez, lo que afectaría especialmente a las mujeres”.

“La propuesta genera preocupación ya que, de aprobarse, solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres podrían jubilarse, dejando al resto en una situación de vulnerabilidad económica”, indicaron.

Desde la Coordinadora de Jubilados resaltaron “la necesidad de una reforma previsional consensuada que no vulnere los derechos adquiridos de los pasivos, quienes actualmente enfrentan una drástica pérdida del poder adquisitivo de sus haberes, con ingresos que no cubren ni el 40% de las necesidades básicas del adulto mayor. Hacemos un llamado a los senadores rionegrinos para que voten en contra de la Ley Bases, para proteger los derechos de los jubilados y trabajadores en general, quienes se ven injustamente afectados por medidas que no tienen en cuenta su situación económica y social".