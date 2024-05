Una por una, las formas de estafas más usadas con bancos

Después de conocerse la nueva metodología de estafa de delincuentes que utilizan el nombre del Banco Provincia de Neuquén (BPN), desde la entidad se reiteró la importancia de informarse a través de los canales y medios oficiales. Asimismo, se brindó el detalle de las estafas más recurrentes y consejos para prevenirlas.

Cabe recordar que la última forma de estafa en nombre del BPN fue a través de publicaciones, mayormente promocionadas con dinero en redes sociales para un alcance más grande a los usuarios. Las mismas, a través de flyers, afirman desde cuentas creadas con el nombre del banco que se están realizando sorteos. Entre ellos, un auto 0 km. Para participar, se debe ingresar a un link y completar un formulario. A partir del mismo, comienzan a solicitar información y desde ahí, no hay vuelta atrás.

En este contexto, en la página oficial del Banco Provincia de Neuquén se encuentra el listado sobre diferentes tipos de estafa que se registran a través de denuncias y sobre cómo evitarlas. Asimismo, aseguran que la mejor forma de evitar estafas es a través de un "cliente alerta".

Información oficial de BPN, sobre estafas:

Robo de Tarjeta (Pescador)

Para conseguir las tarjetas, los delincuentes implantan dispositivos que atrapan la misma evitando que le sea devuelta al cliente. Ante esta situación NO teclee su PIN (Personal Identification Number) por ningún motivo, aunque algún atento personaje insista en ayudarlo o le diga que a él le ocurrió lo mismo y quiere ver qué pasa.

Teclados Falsos

Aquí nos encontramos ante un fraude, hasta ahora solo para especialistas que saben instalar dispositivos que se asemejan a teclados sobre el teclado original del cajero, si observa algo inusual en la textura o conformación del teclado no utilice la unidad automática.

Retención del efectivo

Los adelantos delictivos han llevado a los delincuentes a diseñar lo último en dispositivos que facilitan el quedarse con su dinero, sea cuando Usted retira dinero y el cajero no se lo presenta por tener un panel frontal sobre la puerta donde sale el dinero; o un ingenioso sistema de hilos, que tejidos con destreza no permiten que un sobre con un depósito llegue al contenedor seguro dentro del cajero. Preste atención a la apariencia del cajero y si observa cualquier diferencia, por pequeña que sea, no utilice la unidad.

Skimming

Son dispositivos utilizados por los delincuentes para obtener por lectura electrónica o directa los datos de su tarjeta y su clave PIN. Recuerde que estos dos elementos son los que protegen su dinero; júntelos solamente cuando realice una transacción. Si algo en la ranura donde se introduce la tarjeta le parece extraño o diferente de lo usual no utilice el cajero. Notifíquelo a la institución de inmediato.

Espiar al descuidado

Tan sencillo como eso, se obtiene el número de PIN en el momento en que el cliente lo introduce en el teclado del cajero automático o en un teclado de validación del cliente en el momento de realizar una compra con su tarjeta de débito. Esté alerta de lo que ocurre a su alrededor en el momento de una transacción y cuide su clave.

Estafas BPN: Acciones para la prevención

Reporte los fraudes

Si tiene sospechas de fraudes relacionados con sus tarjetas de cajero o de débito, póngase en contacto con la institución. Revise su estado de cuenta con frecuencia; si encuentra discrepancias con sus operaciones recurra de inmediato a la sucursal donde tiene su cuenta. Indique cualquier uso no autorizado de su tarjeta y clave. Recuerde que la protección de sus fondos depende de la celeridad con que se notifiquen los eventos. El riesgo de no informar al Banco Provincia del Neuquén S.A. puede significar una pérdida cuantiosa de dinero.

Reaccione

Como líderes zonales en la lucha contra el fraude en cajeros automáticos, el BPN S.A. mantiene una base de datos sobre fraudes y tentativas ocurridos en sus cajeros. Usted puede ayudarnos a combatir este delito reportando los acontecimientos. Mantendremos su información personal confidencial y con su reporte nos ayudará a diseñar nuevas medidas de prevención, que redundarán en su beneficio.