Financiarán la construcción de un tercer edificio del Polo Científico

La Municipalidad y diferentes empresas firmaron ayer, en Estados Unidos, un acuerdo para la construcción del tercer edificio del Polo Científico-Tecnológico de la ciudad de Neuquén. El convenio se dio en el marco de la gira que realiza el secretario de Gestión Estratégica e Innovación, Gastón Contardi, por la ciudad de Houston e incluye la compra de terrenos por parte de las empresas Durallite, Dosivac, Equipel y Aspa para el desarrollo de un tercer edificio.

“Hace unos días presentamos en Neuquén la iniciativa de inversión y hoy acordamos la formalidad de este acuerdo que se presentará en el Concejo Deliberante”, explicó el funcionario.

“Esto se hace con cada una de las empresas, se va a transformar en un proyecto y, una vez sancionada la norma, tienen 30 días para comenzar la obra”, agregó Contardi.

“Dentro de un año vamos a tener los tres edificios terminados”, sostuvo.

La economía del conocimiento en la ciudad de Neuquén

Diego Manfio, el vicepresidente ejecutivo de Ingeniería SIMA S.A, celebró que estén en equipo con otras empresas, y añadió que “cuando salió este proyecto confié en todo su potencial, y me alegra y celebro que seamos más traccionados por una mejor Argentina”. Remarcó que el Polo Científico se trata de “un proyecto de cara a la sociedad. Va a ocupar un lugar muy importante en Neuquén, brindando oportunidades a todos, no solo a los que estamos invirtiendo. Con el corazón abierto para que a muchos, a las universidades, a emprendedores, a protagonistas de la industria de la energía o quizás aquellos que no tienen trabajo comiencen un camino mucho mejor en el presente y en el futuro también”.

Por su parte, Gustavo Rossi, CEO de Durallite, manifestó su “satisfacción por la iniciativa del municipio la creación del Polo Tecnológico y también la participación de la empresa” y estimó que esta apuesta tracciona la potencialidad de Vaca Muerta.

Mariano Hasperue, presidente de la Cámara Argentina-Texana, expresó que “celebramos la unión de estas empresas y que nuestro acompañamiento, el trabajo y la vinculación puedan dar sus frutos”.

A su turno, el director comercial de Dosivac S.A, Rodrigo Prola, confirmó que el objetivo es ejecutar rápido, “tenemos varias ideas para Neuquén y para el campo, y queremos que sean desarrolladas en Neuquén. Es muy importante para la ciudad y la provincia que sean trabajadas ahí”.

“Para nosotros es una inversión muy importante y estamos contentos de colaborar”, expresó a su vez Daniel González, secretario de FECENE, en referencia a la iniciativa. Subrayó el potencial de Neuquén en el marco regional y nacional, a la par que auspició que esto será “uno de los motores fundamentales” de la provincia y del país.

El socio gerente de Aspa, Omar Pirrello, celebró este paso dado y afirmó: “El Polo Científico Tecnológico, no es futuro es presente. Estamos convencidos que estamos en el momento y en el lugar indicado para generar desarrollo y generar puestos de trabajo que es lo que necesita la provincia y el país”.

Por último, Nicolas D´Angelo, director comercial de Equipel, expresó que "estamos muy contentos de formar parte de esta iniciativa. Neuquén tiene mucho potencial, y vamos a colaborar para que el Polo sea uno de los motores del crecimiento de la ciudad".